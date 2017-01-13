Уперше за 5 років у снігопад техніка не виїхала в місто, – Бортник

Андрій Бортник, який є власником підприємства, що прибирає Черкаси від снігу, заявив про те, що гроші на очистку міста закінчилися. Про це він повідомив у «Фейсбуці».



Подаємо дослівний виклад його допису.

«З сумом спостерігаю, як вперше за 5 років наша снігоприбиральна техніка не виїздить в місто під час снігопаду, – пише Андрій Бортник. – Ця ситуація виникла в зв'язку з закінченням договору на утримання доріг на 2016 рік, та небажанням міської влади провести чесний та відкритий тендер на виконання робіт.

Станом на 3 ранку 12 січня нами використаний останній залишок коштів, передбачених угодою.

Працювати за власний кошт немає ресурсів та бажання, так як за аналогічне прибирання на початку 2016 року, незважаючи на всі обіцянки, міська влада не розрахувалась до сіх пір.

Тендер на проведення цих робіт повинен був пройти ще в жовтні, але кілька разів переносився. Неодноразово вносились зміни до тендерної документації з ціллю допустити до участі підприємства, наближені до певних депутатів міської ради.

Але цього виявилось замало, і три учасника торгів вдались до відкритої фальсифікації документів, що підтверджують досвід виконання аналогічних робіт та наявність техніки. Протягом цього періоду нам поступали неодноразові наполегливі пропозиції не приймати участь в тендері, а піти працювати в субпідряд до нових "переможців", отримуючи при цьому ті ж кошти. При цьому ми повинні не звертати увагу на завищену вартість робіт та різницю, яка б осідала в кишенях переможців.

Протягом п'яти років ми намагалися створити чесну та прозору систему співпраці з міською владою та довести, що можна працювати чесно, і отримувати при цьому прибуток.

Саме тому за нашою ініціативою на всій техніці, що ми використовували, ми встановили GPS-трекери, що дозволяють контролювати проведені роботи. Саме тому розцінки на наші послуги в рази нижчі, ніж в інших містах України, що мають аналогічну довжину доріг та кліматичні умови. Саме тому ми змінювали технології утримування доріг та застосовували нові технології, щоб встановити новий стандарт зимового утримання доріг в місті.

Але всі ці речі безсилі проти тези: "Ну не виїдемо під час ожеледиці, розіб'ється 20 машин, все рівно страхові компанії відшкодують. А можна написати, що обробляли, і півмільйона покласти до кишені. Ну хто його через кілька днів перевірить і доведе?"

Ми категорично відкидаємо таку "співпрацю" та такі підходи.

Тому завтра скарга на дії учасників тендеру та бездіяльність міської влади буде надіслана до Антимонопольного комітету України.

Документи, що підтверджують наші доводи, оприлюднимо незабаром. Щиро жаль мешканців міста, що черговий раз стають заручниками політичних інтриг.

P.S. Мої вітання пану Радуцькому (секретареві міської ради Черкас, – ред.), який, згідно з його словами на сьогоднішній нараді, 2.5 роки чекав, коли ж нарешті нас виженуть з цього міста.

У Вас та КП ЧЕЛУАШ є шанс показати, чого Ви варті, та на що ж місто витратило велетенську купу наших коштів, купуючи "нову сучасну техніку для зимового утримання доріг".»



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