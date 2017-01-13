Студентка-відмінниця скаржиться, що не отримуватиме стипендію через нововведення

Через запровадження у вищих навчальних закладах України нової системи нарахування стипендії, студентка ЧНУ ім. Богдана Хмельницкього Анна Ішечкіна може залишитись без стипендії, хоча, за її словами, є єдиною в групі, хто протягом всього навчання має лише п’ятірки. Про це дівчина повідомила у Фейсбуці.

«Так трапилось, що згідно нових рейтингів, я не увійшла до 45% студентів. Все нічого, але якби я не склала всі іспити на «відмінно». Протягом усіх років навчання в університеті я єдина з групи складала іспити на «відмінно» та отримувала підвищенну стипендію. Але з січня ситуація змінилась. Про постанови КМУ чули ще давно, але на час складання сесії ніхто про нові правила не казав. Як виявилось, під ялинку, 28 чи то 29 грудня керівництво Черкаського національного університету зробило незабутній подарунок - затвердило нові положення, за якими для нарахування стипендії враховуються і заліки, і іспити. (Для тих, хто не в темі, оцінка за залік не впливала на стипендію, якщо він не диференційований», - написала Анна.

Також вона додала, що впроваджувати такі нововведення посеред навчального року на її думку, є неправильним.

«Нічого проти подібних постанов не маю, але не посеред навчального року треба це робити. А якщо і робити, то ретельно продумувати можливі наслідки. Адже виходить такий парадокс, студент, що має 3 за іспит буде на стипендії, на відміну від тих, хто має 5-ки. І невже можна прирівнювати, пардон, фізкультуру до важливих і складних профільних предметів», - обурилась дівчина.

Тим часом керівництво навчального закладу вважає, що недопрацювання нової системи нарахування стипендій лежать на совісті Міністерства освіти.

«Лише декілька годин тому на засіданні Спілки ректорів я отримав проект Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів ВНЗ, який мало розробити МОН для реалізації постанови КМУ № 1050 від 28 грудня 2015 р, - зазначав учора перший проректор ЧНУ Василь Мойсієнко. - Проект до певної міри дає відповіді на ті питання, які ви актуалізували. Але він вибудуваний на тих же підходах, що й наше положення: 1) рейтинг визначається на підставі підсумкових оцінок з дисциплін (навчальних предметів), захистів курсових робіт (проектів) та звітів практик і т. д.; 2) перелік таких показників встановлюється вченою радою ВНЗ. У другому семестрі 2016/2017 навчального року - не пізніше 15 лютого 2017 р.; 3) загальний ліміт стипендіатів (40-45 %). 4) Рішення про призначення приймає стипендіальна комісія, до якої мають входити 50 % студентів.

Пан Мойсієнко також додав, що на даний момент проводиться лише моніторинг успішності студентів за підсумками першого семестру 2016/2017 навчального року та обирається найбільш прийнятна модель визначення рейтингового балу студента.

«Сподіваюсь, що МОН найближчим часом затвердить Примірний порядок формування рейтингу, який буде поширений на всі ВНЗ. Тому, ще завчасно робити висновки щодо можливості отримання вами стипендії», - відповів на скаргу дівчини проректор.



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