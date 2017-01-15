Під час пожежі 5-річний онук врятував дідуся (ВІДЕО)

В Ірклієві Чорнобаївського раону 5-річний хлопчик врятував від загибелі у пожежі два життя – своє і 80-річного діда, інформує прес-служба ДСНС у Черкаській області.





14 січня о 09:30 через коротке замикання електромережі сталося загорання всередині житлового будинка.

Пожежу помітив 5-річний Тарас, який спав у кімнаті. Відчувши запах диму, хлопчина прокинувся та побіг до спальні діда. Розбудивши 80-річного діда, він розповів старому про загорання. Рятуючись від диму, що почав вщент заповнювати приміщення, господар, що рухався доволі повільно встиг надихатися продуктами горіння.

Після отримання повідомлення про пожежу, у відповідності до районного плану залучення сил та засобів, на місце пригоди одразу були спрямовані 3 пожежних підрозділи. Крім пожежно-рятувальної частини, також місцеві пожежні команди із СТОВ «Канівці», та СТОВ «Агро-Ко» із села Мельники.

Боротьба із вогнем тривала понад чотири години. Повністю ліквідувати загорання вдалося лише о 13:40. Попри зусилля пожежних та рятувальників, відстояти будинок від вогню, який на час прибуття перших пожежних розрахунків вже був повністю охоплений вогнем, не вдалося.

Бригада швидкої медичної допомоги, яка прибула на місце події, після огляду потерпілого, який отримав отруєння продуктами горіння, госпіталізувала його до реанімаційного відділення районної лікарні.



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