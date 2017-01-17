У декларації Віталія Коваля – дві «суттєві зміни»

У Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з’явилися зміни до декларації громадянина Коваля Віталія Володимировича. Після заповнення електронної декларації у минулому році він придбав автомобіль. Про це йдеться у розділі «Суттєві зміни» на сайті декларацій.



Відзначимо, що автомобіль «Chery E5» 2014 року випуску Віталій Коваль придбав у громадянина України Олександра Яворського 4 жовтня 2016 року за 120 тис. грн., тоді як вартість автомобіля за останньою грошовою оцінкою складає 190 тис. грн.

Ще одна суттєва зміна у декларації Коваля пов’язана з доходом. Так, Віталій Коваль отримав дохід від відчуження рухомого майна у сумі 120 тис. грн. Джерело доходу – громадянин України Сергій Линець.

Прізвище, ім’я та по батькові особи повністю збігається з даними заступника голови облдержадміністрації Віталія Володимировича Коваля. Проте в адміністрації заперечують придбання ним автомобіля та інші зміни до декларації. Разом з тим, у самій декларації немає даних, за якими можна було б точно ідентифікувати людину.



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