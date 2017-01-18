Депутат-«свободівець» спробував самотужки «розібратись» із забудовою Соснівки (ВІДЕО)

Депутат Черкаської облради від ВО «Свобода» Сергій Воронов після громадських слухань щодо будівництва житлового комплексу у Соснівці спробував самотужки «розібратись» з в.о. директора готельного комплексу «Дніпро» Борисом Лебедцовим. Виникла гостра словесна перепалка. Відповідне відео оприлюднила «Антена».



Як відомо, ділянка по вул. Менлелєєва, 4 («дача Андреєва») перебуває на балансі готельного комплексу «Дніпро». Депутат пригрозив опоненту особистою відповідальністю у разі позитивного рішення по будівництву багатоповерхівок у сосновому лісі.

Борис Лебедцов, який виконує обов’язки директора готельного комплексу «Дніпро», в 2010-2014 роках був депутатом Черкаської міськради від «Фронту змін», входив до складу групи «Вільні демократи» і фракції Партії регіонів.

Раніше Сергій Воронов направив голові облради звернення з вимогою негайно ініціювати відкритий та прозорий конкурс на посаду директора готельного комплексу «Дніпро». Він також вимагав звіту Бориса Лебедцова.

«Щодо Мендєлєєва, 4, то на цій земельній ділянці розташований комплекс будівель обласної громади, а сама ж земельна ділянка відійшла в оренду приватній компанії, – наголошував Сергій Воронов. – Переконаний, що наступним кроком буде так зване внесення невід’ємних поліпшень та відчуження комунального майна за безцінь. Саме орендна плата за це майно є одним із основних доходів готелю «Дніпро». Тож опісля всіх цих махінацій існує велика ймовірність того, що майно буде продано за безцінь, а «Готельний комплекс «Дніпро» буде заведено в збитки, і його спіткає така ж доля».

Нагадаємо, у міськраді 16 січня відбулося засідання громадської ради з щодо можливої забудови Соснівки. Перед цим черкаські представники Спілки археологів України висловили стурбованість та обурення щодо планів Черкаської міської ради по зміні цільового призначення та здійснення багатоповерхової забудови земельної ділянки за адресою: м. Черкаси, вул Менделеева, 4 (так званої «дачі Андреєва»).

Міська влада Черкас запросила громадян та представників установ, організацій та підприємств на громадські слухання з питання будівництва на території «дачі Андреєва» у черкаському мікрорайоні Соснівка.



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