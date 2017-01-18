На даху драмтеатру почали кріпити Z-профіль (ФОТО)

Польський Z-профіль прибув до Черкас. Його вже почали ладнати на даху приміщення Черкаського театру ім. Т.Шевченка, який ремонтують після пожежі. З тим, як просуваються ремонтні роботи в обласному театрі, ознайомився заступник голови – керівник апарату Черкаської ОДА Сергій Овчаренко, інформує прес-служба облдержадміністрації.



На об’єкті щодня працюють до 30-ти робітників. Крім накриття покрівлі, в приміщенні продовжують встановлювати вікна та утеплювати стіни.

– Проект з відбудови обласного театру – доволі специфічний та вимагає від нас конкретної послідовності дій з дотриманням усіх вимог, зокрема й щодо використання матеріалів, – наголосив Сергій Овчаренко. – Зараз ремонтники вже встановлюють Z-профіль, який ми чекали з Польщі. Металеві листи для покрівлі – на об’єкті. Далі накриття даху піде значно швидше. Оскільки саме підготовча робота – це більше 70 % від необхідного часу для робіт. Разом з тим, підрядник продовжує встановлювати нові рами та вікна, утеплювати стіни. Найближчими днями розпочнуться основні роботи з монтажу фасадних вікон. Тож вже незабаром зможемо повністю закрити приміщення і взятися за внутрішнє опорядження.

Щоправда, відзначив посадовець, повноцінному та якісному проведенню робіт перешкоджає квітковий павільйон біля театру. З проханням про демонтаж споруди обласна влада офіційно зверталася до міста. Втім нині прибрали лише частину павільйону.

Відзначимо, цьогоріч на першочергові роботи, відповідно до проекту, передбачено понад 5 млн грн з Держфонду регіонального розвитку. Для проведення оздоблювальних робіт буде необхідний вже наступний транш коштів.



реклама