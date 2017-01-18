Побачили непосипаний тротуар — дзвоніть 15-05 або викликайте муніципальну інспекцію

Днями Черкаси вкрила суцільна ожеледиця. На тротуарах, вкритих кригою, то тут, то там чуються обурені вигуки містян, які жаліються то на владу, то на власників магазинів, які не посипали біля себе тротуар піском, пише "Вичерпно".

Цього року, як і минулого, влада взяла на себе зобов’язання по очищенню тротуарів, хоча по закону цим і мають займатися власники прилеглих територій. І за словами керівника вуличної інфраструктури м. Черкаси з цим справляється.

- Тротуари прочищені. Те, що вони в льоді, ну то це ж зима, вони посипані піском. Але ж вони в льоді, а не в снігу, — прокоментував ситуацію із очищенням тротуарів Сергій Отрешко.

Для прикладу наводимо ділянку по вул. Дашковича від бульв. Щевченка до Хрещатика.

- Я можу вам назвати, хто там має посипати тротуари: магазин товарів, канцтовари, магазин «Стіралочка», «Спартак» і Національний банк, — сказав Сергій Отрешко.

Як же черкасцям розібратися, хто саме мав почистити тротуар чи посипати його піском?

- Містяни можуть звертатися або на 15-05, або з відповідним запитом до департаменту, а там опікуються тротуарами вздовж житлових будинків, то ми будемо реагувати. А якщо, наприклад, не почищений чи не посипаний тротуар біля Національного банку (до слова, біля Нацбанку почищено тротуар — ред.), то потрібно викликати муніципальну інспекцію, яка вже розбиратиметься на місці з порушником правил благоустрою міста Черкаси, — сказав Сергій Володимирович.



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