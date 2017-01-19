Понад 200 літрів глінтвейну роздали на Водохреща

На Водохреща у Черкасах наварили понад 200 літрів глінтвейну. Давали безкоштовно кожному пірнальнику. Також містян пригощали козацьким кулішем та трав'яним чаєм, пише Gazeta.ua





На черкаському пляжі "Рів'єра" о 9:00 було понад 200 людей. Спочатку воду в ополонці освятив Митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан. Після цього охочих пустили у воду.

"Я вже шість років купаюся на Водохреща. Перший раз 40 хвилин налаштовувався, щоб зайти в ополонку. Просто стояв і дивився. Зараз не холодно. Найгірше було позаминулого року, коли +3 і дощ. Краще, коли -10 і вітер", - говорить Геннадій Броварський. Біжить в ополонку і за 2 хвилини повертається. Його друг у трусах і хатніх валянках з овчини йде наступним.

Для переодягання напнули дві великі армійські палатки окремо для жінок і чоловіків. Для виступів артистів поставили невелику сцену. Поряд розпалили з 10 невеликих вогнищ для обігріву. На деяких рятувальники варили в казанах напої.

На місці чергували рятувальники, медики, поліцейські та військові із прикордонного центру в Оршанці.

Минулого року на Йордан (Водохреща. - Gazeta.ua) скупалися у Дніпрі близько 5 тис. черкащан. Рятувальники, медики та волонтери чергували з п'ятої ранку. Поставили намети для обігріву, пригощали гарячими напоями. На пляжі "Рів'єра" біля Долини Троянд до льодової водойми стояли в черзі більше сотні людей.



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