У соціальній мережі поглузували над зустріччю Бондаренка і Фреймут (ВІДЕО)

Зустріч міського голови Черкас Анатолія Бондаренка з журналісткою Ольгою Фреймут, яка в минулому році перевіряла Черкаси, нагадала черкащанам сюжет відомого фільму «50 відтінків сірого».
Відео-пародію виклали у соціальній межі.
Судячи по тому , що робиться в Черкасах цієї зими, то мер у нас просто випадковий.По російськи -- случайный.Якщо він так похазяйнує у Місті до літа, то Черкаси прийдеться реанімувати.
Ім'я (обов'язкове)
Електронна адреса
Хоча б цієї: "ЯКЕ ЇХАЛО - ТАКЕ Й ЗДИБАЛО"
А ну назви хоч одного мера в Черкасах який "хазяйнував" краще і яким всі були задоволені?
мэр закономерный, электорат случайный.