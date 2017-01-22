У соціальній мережі поглузували над зустріччю Бондаренка і Фреймут (ВІДЕО)

Зустріч міського голови Черкас Анатолія Бондаренка з журналісткою Ольгою Фреймут, яка в минулому році перевіряла Черкаси, нагадала черкащанам сюжет відомого фільму «50 відтінків сірого».

Відео-пародію виклали у соціальній межі.



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