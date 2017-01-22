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У соціальній мережі поглузували над зустріччю Бондаренка і Фреймут (ВІДЕО)

22 січня 2017, 11:03 Новини Черкас та Черкаської області

Зустріч міського голови Черкас Анатолія Бондаренка з журналісткою Ольгою Фреймут, яка в минулому році перевіряла Черкаси, нагадала черкащанам сюжет відомого фільму «50 відтінків сірого».

Відео-пародію виклали у соціальній межі.

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Коментарі  

 
+4 #8 Картин Осадчий 22.01.2017 15:48
Дивлюся на цих двох "звьозд" і розумію, наскільки глибока народна мудрість приказок...
Хоча б цієї: "ЯКЕ ЇХАЛО - ТАКЕ Й ЗДИБАЛО" :-x
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0 #7 Ох 22.01.2017 14:51
Олька таки невдало підмахнула...... щось пішло не так... чи просто нарід у нас не пальцем роблений, малопідготовлен і експромти не хаваються...
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-2 #6 Оверко 22.01.2017 14:38
Цитую Сидоров:
Судячи по тому , що робиться в Черкасах цієї зими, то мер у нас просто випадковий.По російськи -- случайный.Якщо він так похазяйнує у Місті до літа, то Черкаси прийдеться реанімувати. :cry:

А ну назви хоч одного мера в Черкасах який "хазяйнував" краще і яким всі були задоволені?
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-3 #5 стабилизец 22.01.2017 13:09
[quote name="Сидоров"]Судячи по тому , що робиться в Черкасах цієї зими, то мер у нас просто випадковий.

мэр закономерный, электорат случайный.
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+15 #4 Сидоров 22.01.2017 12:25
Судячи по тому , що робиться в Черкасах цієї зими, то мер у нас просто випадковий.По російськи -- случайный.Якщо він так похазяйнує у Місті до літа, то Черкаси прийдеться реанімувати. :cry:
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+8 #3 зачетно 22.01.2017 11:31
Не в наших планах жить вечно - в наших планах жить достойно.
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+7 #2 федор принципиальный 22.01.2017 11:08
Поменяли Черкассы на Мариуполь-вот и вся правда.
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+13 #1 Нікому 22.01.2017 11:06
Кому ця гидота цікава і потрібна? Нікому
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