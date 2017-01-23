У Золотоноші сподіваються на успіх свого індустріального парку

Створення у Золотоноші індустріального парку – дуже перспективна справа, вважають провідні українські економісти, наголосив під час п’ятничної прес-конференції міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський.







Індустріальний парк – особлива, юридично оформлена, територія з будівлями для розміщення виробничих цехів та необхідними комунікаціями.

– Ми створюємо індустріальний парк одні з перших в Україні, – зазначив міський голова. – Розташування нашого міста – унікальне і з погляду географії, і з погляду економіки. Ми – на перетині автомобільних шляхів, маємо залізницю, можливість розвитку водного шляху. Ці чинники ми повинні використовувати.

За словами Віталія Олександровича, передбачено, що територія індустріального парку спочатку становитиме 25 га із перспективою її збільшення до 100 га.

– Там розташовуватимуться не одне і не два підприємства, а індустрія – це робочі місця, надходження до бюджету. Тож невеличке місто з населенням до 30 тисяч осіб може бути промисловим центром у сільськогосподарській місцевості, – наголосив міський голова.

Нещодавно заступник голови Черкаської облдержадміністрації Ярослав Березань розповів у інтерв'ю сайту «ІнфоМІСТ», що майбутнім інвестиційним парком у місті Золотоноша зацікавилися інвестори з Польщі та Туреччини.

– Наприкінці січня відбудеться зустріч із компанією, яка є оператором індустріального парку в Туреччині. Можливо, нам вдасться їх затягнути на індустріальний парк Золотоноші, – висловив сподівання заступник голови ОДА.



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