Радуцький повертає контроль над парками міста

Згідно з розпорядженням міського голови від 21.11.16 року № 368-р, до обов'язків секретаря Черкаської міської ради Олександра Романовича Радуцького включено спрямування та контроль роботи комунального підприємства «Дирекція парків».



Саме Олександр Романович з 2007 по 2014 роки очолював комунальне підприємство.

«Переконані, що як ніхто інший, він розуміє специфіку роботи та важливість розвитку підприємства. Цього року КП «Дирекція парків» має низку амбітних планів, серед яких — встановлення довгоочікуваного атракціону "Колесо огляду" та багато іншого (не будемо розкривати всі плани). Переконані, що разом з міським головою Анатолієм Васильовичем Бондаренком та його командою, нам вдасться зробити черкаські парки, ще більш комфортними та безпечними для містян і гостей!» – йдеться в повідомленні КП «Дирекція парків» у «Фейсбуці».



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