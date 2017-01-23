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Радуцький повертає контроль над парками міста

23 січня 2017, 13:36 Новини Черкас та Черкаської області

Згідно з розпорядженням міського голови від 21.11.16 року № 368-р, до обов'язків секретаря Черкаської міської ради Олександра Романовича Радуцького включено спрямування та контроль роботи комунального підприємства «Дирекція парків».

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Саме Олександр Романович з 2007 по 2014 роки очолював комунальне підприємство.

«Переконані, що як ніхто інший, він розуміє специфіку роботи та важливість розвитку підприємства. Цього року КП «Дирекція парків» має низку амбітних планів, серед яких — встановлення довгоочікуваного атракціону "Колесо огляду" та багато іншого (не будемо розкривати всі плани). Переконані, що разом з міським головою Анатолієм Васильовичем Бондаренком та його командою, нам вдасться зробити черкаські парки, ще більш комфортними та безпечними для містян і гостей!» – йдеться в повідомленні КП «Дирекція парків» у «Фейсбуці».

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Коментарі  

 
+2 #7 Інфляція 23.01.2017 15:35
Треба включати додатковий фінансовий ресурс, бо будівництво власних будинків, діло не дешеве. Тут і з 400% премією важкувато. Добре тим пенсіонерам, у них ні за що голова не болить. :cry:
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-5 #6 Слава 23.01.2017 14:55
Правильне рішення - тим більше людина знає, як треба парками керувати. Одарич керував містом, Радуцький парками - місто було схоже на помийну яму без доріг, без тротуарів, а тим більше без ПАРКІВ ТА СКВЕРІВ ( найгірше з усіх районних центрів) нічого роками не змінювалось. З приходом Бондаренка місто почало оживати, надіявся ніколи вже стару владу не побачити і не почути, але ж ми не в тій країні живемо Тож приступайте та залюбки долучайтесь до роботи товариш РАдуцький
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+4 #5 Громада 23.01.2017 14:44
Виділені кошти на утримання парків,- досить не малі суми. Ну не спить уже Сашко,- ще пройдуть мимо?! Саша ділись з бригадою, бо уже розпочався рух по зняттю тебе з секретаря. Міша Бінусов дихає в спину! Ти ж знаєш що він зараз безробітний.....
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+4 #4 Може досить 23.01.2017 14:42
Може досить доїти місто? Чи Радуцький вирішив до кінця каденції оприходувати ще 500 тисяч баксів, та стати доларовим мільйонером? :roll: :roll:
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+3 #3 Кентавр 23.01.2017 14:30
А на підставі чого міський голова дає розпорядження секретарю чи депутату та нажає йому незаконні функцію контролю???? Повне перевищення Бондаренком своїх повноважень!!!
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+4 #2 palamar 23.01.2017 14:24
Раз будуть такі закупівлі, то і справді потрібно відновлювати контроль, а то ще якийсь "пиріг" пройде повз нього.
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+13 #1 правда 23.01.2017 14:06
Є привід для втручання НАБУ
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