У Черкасах відбудеться творчий вечір Оксани Забужко

31 січня, у вівторок, о 18:30 у Черкаському художньому музеї відбудеться зустріч із відомою українською письменницею Оксаною Забужко з нагоди виходу книги «І знов я влізаю в танк…». Есеїстка приїжджає до Черкас вперше.



Нова збірка актуальної публіцистики Оксани Забужко— це книга для тих, хто не уникає чесних відповідей на нагальні питання і переймається викликами, які ставить перед українцями сьогодення.

Тут ідеться про химери «поневоленого розуму» та про нові маски й форми, яких набуває в епоху мас-медіа давня війна, про пошук героїв, про знакові постаті й тексти, а зрештою про те, як гідність і спротив нав’язаним правилам гри дають нову надію європейській цивілізації.

Це ексклюзивний репортаж із гарячих точок інформаційного фронту, де триває боротьба з забуттям і байдужістю, які мало не коштували нам держави.

Вартість квитка: 50 грн – до дня заходу, 30 грн – для студентів, 70 грн – у день проведення заходу.

Обов'язкова попередня реєстрація на подію за телефоном: 097-459-90-70 – Людмила

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Довідка:

Оксана Забужко народилася 19 вересня 1960 року в місті Луцьк. Закінчила філософський факультет (1977-1982) та аспірантуру з естетики (1985) Київського університету імені Тараса Шевченка. Починаючи з 1989 р. Забужко є старшим науковим співробітником Інституту філософії НАН України. У 1992 році викладала україністику в Університеті штату Пенсильванія як запрошений письменник. У 1994 авторка отримала стипендію Фонду Фулбрайта і викладала в Гарвардському та Піттсбурзькому університетах.

Твори Забужко здобули також міжнародне визнання, особливо широке — в Центральній та Східній Європі. Її вірші перекладалися 16 мовами світу і 1997 удостоєні Поетичної Премії GlobalCommitmentFoundation (Фонду Всесвітнього Зобов'язання, США). Серед інших її літературних нагород — премії Фонду ім. Гелен Щербань-Лапіка (США, 1996), Фундації Ковалевих (1997), Фонду Рокфеллера (1998), Департаменту культури м. Мюнхена (1999), Фундації Ледіґ-Ровольт (2001), Департаменту культури м. Ґрац (2002) та ін.

За інформацією Молодіжної громадської організації «Книжковий маестро», організатора зустрічі з письменницею у Черкасах.



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