У Смілі чоловіки намагались битою та пістолетом повернути борг

Смілянською поліцією затримано двох місцевих жителів за розбійний напад на свого знайомого, за борг у 5 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження. Нападникам загрожує позбавлення волі до 12 років.



До чергової частини Смілянського відділу поліції надійшло повідомлення, що двоє невідомих в масках погрожуючи пістолетом та бейсбольною битою зайшли до будинку заявниці та вимагають гроші.

На місце негайно було направлено групу швидкого реагування. Прибувши за адресою, працівники поліції затримали двох чоловіків, які знаходились в будинку заявниці, та при собі мали бейсбольну биту і стартовий пістолет. Ними виявилися 26-річні мешканці міста Сміла.

Як пояснив один з затриманих, чоловік заборгував йому 5 тисяч гривень, та він разом зі своїм знайомим, взявши бейсбольну биту та стартовий пістолет, вирішили вибити заборговану суму. Коли вони чекали дружину боржника, яка мала принести гроші, були затримані поліцією.

Всі речові докази вилучено. Слідчим відділом Смілянської поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України. За розбійний напад молодикам загрожує до 12 років позбавлення волі. Затриманим обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Про це повідомили в секторі комінукації Головного управління національної поліції в Черкаській області.



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