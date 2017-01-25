Сімейні лікарі стануть підприємцями, а «швидка» перетвориться на реанімацію

Черкащанам доведеться повністю покластися у питаннях свого здоров’я на сімейних лікарів. Останні частково замінять навіть швидку допомогу. До яких наслідків медичної реформи вже у цьому році треба готуватися черкащанам, дізнавався сайт vikka.ua.





З 1 січня черкаські поліклініки стали Центрами сімейної медицини. Наразі вони реєструють статути. Поки що це формальні зміни. Фактично містяни відчують медреформу в галузі первинної медичної допомоги із липня цього року.

"До 1 липня черкащани мають визначитися з кандидатурою сімейного лікаря та заключити з ним угоду. Люди можуть обрати будь-якого сімейного лікаря чи лікаря-педіатра для обслуговування своєї сім’ї", – розповів сайту директор департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради Олег Стадник.

За кожного пацієнта, з яким буде складена угода, лікар отримає 200 гривень на рік від держави. Це своєрідний гарантований пакет допомоги.

"Якщо, наприклад, це 200 пацієнтів, то на них буде виділено 40 тисяч гривень. Чим менше лікарем буде витрачено на пацієнтів, їх лікування у стаціонарах, тим більше він зможе вкласти, наприклад, у самоосвіту", – зазначив директор департаменту.

Така система розподілу коштів, за словами фахівця, має спонукати медика більше уваги приділяти оздоровленню своїх пацієнтів.

"Це буде стимулом для лікаря займатися профілактикою захворювань. Взагалі відносини пацієнтів та лікарів щодо розподілення коштів мають бути закріплені типовими угодами. Якщо ж пацієнту у майбутньому потрібно, щоб лікар був доступний 24 години на добу, то ця послуга має обговорюватися за додаткову платню", – розповів Олег Стадник.

Відповідно до концепції реформи, державний гарантований пакет медпослуг включає первинну медичну допомогу, невідкладну медичну допомогу (в тому числі в стаціонарі), основні види амбулаторних послуг за направленням лікаря первинної ланки, основні види планової стаціонарної медичної допомоги за направленням лікаря первинної ланки або лікаря-спеціаліста.

Наразі в Черкасах масово впроваджують електронну систему охорони здоров’я – e-health. На електронні картки пацієнтів переходять у всіх поліклініках.

"Вже є електронні картки на 30 тисяч пацієнтів. У Першій міській поліклініці такі картки заводять із травня 2016 року, в інших медзакладах їх формують з кінця грудня минулого року. Це електронні варіанти обстежень, УЗД та інша інформація", – пояснив Олег Стадник.

Сімейні лікарі стануть обов’язковою ланкою для потрапляння пацієнта до вузького спеціаліста. Тобто, вже з цього року для того, щоб проконсультуватися з гастроентерологом, отоларингологом або травматологом треба буде отримати направлення від сімейного лікаря.

"Вони спочатку прийматимуть у поліклініках. У майбутньому передбачається, що сімейні лікарі стануть фізичними особами-підприємцями, відкриють власні кабінети, у них будуть наймані працівники", – розповів директор департаменту.

Наразі у Черкасах 53 дільничні педіатри та 130 дільничних сімейних лікарів. За ними закріплено до 2 тисяч пацієнтів.

Крім того, відтепер сімейні лікарі візьмуть на себе і значну частину функцій швидкої допомоги, робота якої теж зазнає чималих змін.

"Швидка" рятує життя, а не розвозить таблетки. Тепер це не поліклініка на колесах, а реанімація на колесах. Із приводу гіпертонії, високої температури, вірусних захворювань слід звертатися до сімейного лікаря. "Швидка" виїжджатиме тільки до хворих у невідкладних станах", – повідомив сайту директор Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Владислав Свириденко.

За його словами, поки що занадто рано говорити про заміщення лікарів та фельдшерів "швидкої" на парамедиків.

"У нас немає такої професії – парамедик. Взагалі, це майже те ж саме, що і фельдшер. Штат "швидкої" не зменшився, а у цьому році по Черкаській області навіть збільшили кількість посад у швидкій допомозі на 100 одиниць. Хоча левова частка передбачених для медичної галузі коштів пішла на первинну медичну допомогу", – пояснив Владислав Свириденко.

Тож містянам доведеться звикати до тісної взаємодії із сімейним лікарем, який стане невід’ємною ланкою медобслуговування пацієнтів. Поки що його гарантовані державою послуги надаються безкоштовно. До них не входять, а значить є платними, послуги фахівців без направлення, окремі види діагностичних або лікувальних послуг, забезпечення лікарськими засобами. При цьому окремі пільгові категорії громадян, які спільно визначаються МОЗ і Мінсоцполітики, будуть звільнятись від необхідності здійснювати оплату за послуги, які не входять до гарантованого держпакету.

Згідно з проектом державної концепції медреформи, обсяг фінансування гарантованого держпакету медичних послуг буде динамічною величиною і щорічно затверджуватиметься Парламентом.

Також урядовці планують у межах Черкаської області створити чотири госпітальні округи із центрами у Черкасах, Золотоноші, Звенигородці та Умані. Кожен округ об'єднає в собі навколишні лікарняні заклади. Такі наміри в області сприйняли критично. Так, екс-голова обласної ради Володимир Гресь вважає, що створення госпітальних округів може навпаки погіршити якість медичних послуг у районах.

"Третина сіл на Черкащині не має сполучення з райцентром, у половини автобус до райцентру ходить двічі-тричі на тиждень. Якщо сьогодні жителі не кожного села Катеринопільщини можуть доїхати до райцентру, то як вони будуть добиратися до Звенигородки?" – дивується він.

Нагадаємо, що із "Громадського бюджету" Черкас наприкінці 2016 року було виділено 600 тисяч гривень на створення проекту "Запис до лікаря онлайн". Завдяки ньому на прийом до лікаря можна буде записатися із мобільного телефону, комп’ютера чи іншого пристрою, який має доступ до Інтернету.



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