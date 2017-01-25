На громадських зборах з’ясувалося, що вже зробили з деревами в Соснівці

Ряд небайдужих громадян учора висловилися категорично проти знищення парку на громадських зборах у Черкасах щодо можливої забудови Соснівки.



Нагадаємо, що за повідомленням «азовців», які й організували захід, всього було близько 300 осіб, але зареєструвалися як це має бути згідно порядку 200.

Через недотримання процедури проводити учора громадські слухання не стали, натомість провели громадське обговорення.

Активіст Євген Єзик наголосив, що утой час як забудовник каже про інвестиції в проект, ніде не звучить інформація про побудову колектора, а за умов проживання в новобудові великої кількості громадян на систему водовідведення міста впаде новий тягар.

– Фактично, місто стане заручником ситуації, бо не факт, що вклавши у новобудову гроші, інвестор вкладе їх в колектор. І тому місто змушене буде будувати за бюджетні кошти колектор, який буцде виводитися на центральний колектор. І це може вилитися в декілька десятків мільйонів доларів! – зауважив Єзик. – І це дуже суттєво. Тож і виникає казус: чому містяни повинні будуть платити за 2 тисячі інших городян, що, можливо, куплять у майбутній новобудові квартиру. І при цьому, буде знесений ліс!

Про екологічну складову говорив і

Виступали і депутати. Так депутати Черкаської облради і міськради від ВО «Свобода» запевняли, що вдаватимуться до акції прямої дії в разі, якщо забудовник почне таки без дозволу громади забудовувати Соснівку. А депутат облради Юрій Ботнар заявив, що на найближчій сесії ініціюватимуть звільнення в.о. директора готельного комплексу «Дніпро» Бориса Лебедцова (ділянка по вул. Менлелєєва, 4 («дача Андреєва», що в Соснівці) перебуває на балансі готельного комплексу «Дніпро»).

– Ми ж зі свого боку розпочали вже акції прямої дії. Йдеться про шипування дерев, тобто забивання цвяхів у стовбури дерев, що не завдає їм шкоди, але шкодитиме тим, хто намагатиметься спилювати дерева, бо цвяхи псуватимуть ланцюги до бензопилок, – зазначив Ботнар.

Депутат Черкаської міськради від «Самопомічі» Олексій Романов також зазначив, що депутати міськради від цієї політичної сили не підтримають проект рішення про забудову, якщо його колись будуть розглядати. Окремо він висловив зауваження щодо групування питань на земельній сесії. На його думку, від цієї практики необхідно відмовитися, адже так можуть проходити певні питання, якими у підсумку громада не буде задоволена.

Що ж до дати слухань, то як повідомив активіст Дмитро Кухарчук, громадські слухання з приводу висотної забудови мікрорайону Соснівка відбудуться 18.02.17 о 14:00 в будинку культури ім. Кулика.



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