Лютий ніколи не був за кордоном, але був пенсіонером

Начальник головного управління Національної поліції полковник Валерій Лютий ніколи не був за кордоном. Про це він повідомив учора під час зустрічі з представниками громадської організації «Міська варта» та ветеранами МВС.



– Ще будучи підполковником, начальником відділу УМВС, я вступив до Міжнародної поліцейської асоціації. Тоді слово «поліція» в Україні ще було екзотичним, – зазначив Валерій Лютий. – За кордоном я ніколи не був, але мені сказали: «Якщо поїдеш за кордон і покажеш це посвідчення, тебе зустрічатимуть із повагою».

Спілкуючись із пенсіонерами МВС, Валерій Васильович зазначив, що добре розуміє їхні проблеми, оскільки до повернення у правоохоронні органи сам деякий час був пенсіонером.

За словами пана Лютого, поліція зацікавлена у кваліфікованих та досвідчених кадрах. Водночас, нинішнє законодавство не передбачає поновлення на службі, тож люди, які свого часу пішли з правоохоронних органів, у тому числі й на пенсію в 40 років, можуть повернутися лише на загальних засадах, через конкурс.

Валерій Лютий запропонував ветеранам правоохоронних органів заохочувати своїх дітей, особливо якщо вони мають юридичну освіту, брати участь у конкурсі на посади в поліції. Але підтримки в проходженні конкурсу не обіцяв, адже «не має на рекрутинговий центр жодного впливу».



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