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У Черкасах побільшало пасажирів в тролейбусах, хоч проїзд у них також зросте

26 січня 2017, 14:53 Новини Черкас та Черкаської області

Після подорожчання проїзду у маршрутках до 4 гривень, у черкаських тролейбусах суттєво збільшилась кількість пасажирів, а відповідно і виручка від продажу квитків. Такі зміни пов'язані з тим, що черкащани щоб хоч якось економити свої кошти, почали частіше користуватися тролейбусами і обирають саме цей вид транспорту як основний для поїздок на роботу і у справах. Про це пише у «Фейсбуці» представник громадської ради при КП «Черкасиелектротранс» Валерій Мироненко.

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«Заплативши 4 грн. у маршрутному автобусі пасажири не завжди отримують відповідні послуги, то водії влаштовують перегони, то порушують правила дорожнього руху, то стоять по 10 хв на одній зупинці, плюс до цього брудні, і старі автобуси.... А в тролейбусі поки що проїзд становить лише 1.50 грн, і за ці гроші люди отримують зручний, екологічно чистий вид транспорту, частина з тролейбусів це нові сучасні, комфортабельні машини, оснащені Wi-Fi, на всіх зупинках є графік руху...

Хоча є і негативна сторона, тролейбусів на маршрутах дуже і дуже мало особливо у години пік, через що тролейбуси ходять переповненні і частина пасажирів не має змоги користуватися цим видом транспорту.... Навіть подорожчання проїзду з 28 числа до 2 гривень, не зупинить зростання кількості тих хто змінить звичні маршрути на зручні тролейбуси.....

Владі тепер потрібно скористуватися моментом і приділити ще більше уваги нашому комунальному підприємству...

Продовжити оновлювати рухомий склад і збільшувати кількість випуску тролейбусів на лінію, лише так ми зможемо відродити наше підприємство і вивести його на дійсно новий рівень, де тролейбуси стануть основним транспортом у місті», – каже Валерій Мироненко.

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