Волонтеру потрібна допомога

Волонтерові з Лисянки Романові Павленку, який наразі перебуває в обласному онкологічному диспансері в тяжкому стані, потрібна допомога, пишуть «Вісті Черкащини».

Роман постійно був на зв’язку з українськими бійцями, він постійно знав їхні потреби, завжди їздив в складі волонтерської команди на війну, ніколи не боявся виїхати на передові позиції, для того щоб доставити нашим хлопцям все необхідне для них, та звісточку з рідної домівки. Він є волонтером за покликом душі, за станом здоров’я він не зміг піти до війська, тому він свій внесок в перемогу над ворогом робив як волонтер.

Але зараз допомога потрібна йому. Роман Павленко зараз – в Черкаському обласному онкологічному диспансері в тяжкому стані, з невтішним діагнозом. Кожного дня йому роблять дороговартісні процедури та обстеження. Коштів у сім’ї Романа не вистачає. Допомоги не байдужих людей, на жаль, також не вистачає.

Знаючи Романа, та про його допомогу нашим хлопцям, видання звертається до небайдужих із проханням допомогти нашому волонтеру та земляку в його біді!

В кого є можливість допомогти фінансово, кошти, прохання, перераховувати на картку ПриватБанку 5168 7572 0474 9982, одержувач Павленко Роман Валерійович.

Телефон дружини 0966793662 Наташі.



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