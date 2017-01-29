Волонтеру потрібна допомога

Волонтерові з Лисянки Романові Павленку, який наразі перебуває в обласному онкологічному диспансері в тяжкому стані, потрібна допомога, пишуть «Вісті Черкащини».
Роман постійно був на зв’язку з українськими бійцями, він постійно знав їхні потреби, завжди їздив в складі волонтерської команди на війну, ніколи не боявся виїхати на передові позиції, для того щоб доставити нашим хлопцям все необхідне для них, та звісточку з рідної домівки. Він є волонтером за покликом душі, за станом здоров’я він не зміг піти до війська, тому він свій внесок в перемогу над ворогом робив як волонтер.
Але зараз допомога потрібна йому. Роман Павленко зараз – в Черкаському обласному онкологічному диспансері в тяжкому стані, з невтішним діагнозом. Кожного дня йому роблять дороговартісні процедури та обстеження. Коштів у сім’ї Романа не вистачає. Допомоги не байдужих людей, на жаль, також не вистачає.
Знаючи Романа, та про його допомогу нашим хлопцям, видання звертається до небайдужих із проханням допомогти нашому волонтеру та земляку в його біді!
В кого є можливість допомогти фінансово, кошти, прохання, перераховувати на картку ПриватБанку 5168 7572 0474 9982, одержувач Павленко Роман Валерійович.
Телефон дружини 0966793662 Наташі.
Радість в Господі, сила наша!
Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені.
(Матф.5: 4)
Боже, нехай же буде Твоя, Досконала воля!
У Тебе всі часи і терміни!
Єврей не нація, а з Біблії мандрівник Божий, а Ізраїль з Біблії долающий людей Владою і Любов'ю Божою, а іудей дослов.переклад праведно славящий Господа Бога! Хто зветься, кого звуть і хто насправді не одне і теж!
Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас!
Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього!
Кличте до Нього через не хочу, через крик і сльози про зцілення і запитайте за що і Милостивий відкриє для зменшення прірви і просите пробачення за спробу самотужки і гріхи що пам'ятаєте і не пам'ятаєте і не розкаяні прокляття предків!
Тому що диявол - нам ворог дуже не хоче нашого звернення до Господа Бога,
Спасителеві нашому, Який нам нічого не винен, любить нас по Своїй великій милості!
І в спілкуванні з Господом приймайте Його Любов до людей, Мудрість Духа Святого відрізняти брехню від Істини!
І закликаючи Ім'я Йешуа-Спасителя і Силу Спокутної Крові Господа скасувати своїми устами доступ диявола через гріх і прокляття і проголошувати зцілення, здоров'я і перемагати смерть!