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У війні на сході України загинуло двоє черкащан

30 січня 2017, 09:13 Новини Черкас та Черкаської області

Про бойові втрати черкащан у війні на сході України повідомив під час координаційної селекторної наради в ОДА голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко, інформує кореспондент «Прочерку».

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У боях під Авдіївкою загинули капітан Андрій Кизило з Умані і солдат Дмитро Оверченко із Тальнівщини.

Юрій Ткаченко закликав голів райдержадміністрацій і органів місцевого самоврядування зробити все необхідне, щоб гідно провести загиблих воїнів в останню путь. Учасники наради вшанували пам’ять бійців хвилиною мовчання.

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Коментарі  

 
+2 #6 prof 30.01.2017 20:36
Пока ребята гибнут Порох зарабатывает на войне.
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+1 #5 Валентина 30.01.2017 18:11
Немає слів.... Душа кричить ... Защо такий молодий, його очі дивляться прямо у саму душу! Світла пам'ять .
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+15 #4 Ірина 30.01.2017 12:17
Щирі співчуття родичам і близьким. Немає слів....
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+14 #3 Джон дір 30.01.2017 10:39
Кацапня сподівається на примирення....
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+31 #2 Черкащанин 30.01.2017 09:27
Слава полеглим Героям!
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+41 #1 Коваль 30.01.2017 09:24
Світла і вічна пам*ять полеглим землякам.
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