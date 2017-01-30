У війні на сході України загинуло двоє черкащан

Про бойові втрати черкащан у війні на сході України повідомив під час координаційної селекторної наради в ОДА голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко, інформує кореспондент «Прочерку».







У боях під Авдіївкою загинули капітан Андрій Кизило з Умані і солдат Дмитро Оверченко із Тальнівщини.

Юрій Ткаченко закликав голів райдержадміністрацій і органів місцевого самоврядування зробити все необхідне, щоб гідно провести загиблих воїнів в останню путь. Учасники наради вшанували пам’ять бійців хвилиною мовчання.



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