У війні на сході України загинуло двоє черкащан

Про бойові втрати черкащан у війні на сході України повідомив під час координаційної селекторної наради в ОДА голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко, інформує кореспондент «Прочерку».
У боях під Авдіївкою загинули капітан Андрій Кизило з Умані і солдат Дмитро Оверченко із Тальнівщини.
Юрій Ткаченко закликав голів райдержадміністрацій і органів місцевого самоврядування зробити все необхідне, щоб гідно провести загиблих воїнів в останню путь. Учасники наради вшанували пам’ять бійців хвилиною мовчання.
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