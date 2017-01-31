Рудик розповів про «дурну» звичку

Нардеп від Смілянщини Сергій Рудик коротко прозвітував про свою роботу, закцентуавши увагу на ремонті доріг.



«Питанням ремонту доріг Черкащини у 2017 році почав займатися від самого початку року. Протягом січня, не зважаючи на "канікули" і святкові дні, ця надважлива для мене тема вже двічи була предметом розгляду на засіданнях підкомітетів нашого бюджетного комітету, декілька разів зустрівся з керівництвом Укравтодору, говорив з профільним Віце- прем'єром і навіть з самим Володимиром Гройсманом!» – зазначив нардеп у «Фейсбуці»

«Але, крім кабінетної роботи, маю "дурну" звичку говорити і з людьми, які безпосередньо займаються цим дорожнім ремонтом- рядовими працівниками автодору. Весною минулого року, повертаючись з Черкас до Києва, випадково зустрівся із золотоніськими автодорожниками, і, хто пам’ятає, тоді нам спільними зусиллями вдалося вирішити їхнє наболіле питання із заборгованістю по заробітній платі. Цього ж разу, повертаючись зі Сміли, натрапив на корсуньських автодорівців. Поговорили про державний дорожній фонд, про буденні проблеми працівників служб, про умови праці та страшезно застарілу техніку, на якій доводиться працювати і вдень, і вночі, у будні, вихідні та й навіть у святкові», – зазначив нардеп.



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