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Рудик розповів про «дурну» звичку

31 січня 2017, 12:00 Новини Черкас та Черкаської області

Нардеп від Смілянщини Сергій Рудик коротко прозвітував про свою роботу, закцентуавши увагу на ремонті доріг.

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«Питанням ремонту доріг Черкащини у 2017 році почав займатися від самого початку року. Протягом січня, не зважаючи на "канікули" і святкові дні, ця надважлива для мене тема вже двічи була предметом розгляду на засіданнях підкомітетів нашого бюджетного комітету, декілька разів зустрівся з керівництвом Укравтодору, говорив з профільним Віце- прем'єром і навіть з самим Володимиром Гройсманом!» – зазначив нардеп у «Фейсбуці»

«Але, крім кабінетної роботи, маю "дурну" звичку говорити і з людьми, які безпосередньо займаються цим дорожнім ремонтом- рядовими працівниками автодору. Весною минулого року, повертаючись з Черкас до Києва, випадково зустрівся із золотоніськими автодорожниками, і, хто пам’ятає, тоді нам спільними зусиллями вдалося вирішити їхнє наболіле питання із заборгованістю по заробітній платі. Цього ж разу, повертаючись зі Сміли, натрапив на корсуньських автодорівців. Поговорили про державний дорожній фонд, про буденні проблеми працівників служб, про умови праці та страшезно застарілу техніку, на якій доводиться працювати і вдень, і вночі, у будні, вихідні та й навіть у святкові», – зазначив нардеп.

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Коментарі  

 
+3 #9 Мудрагель 31.01.2017 17:34
Ну що сміляни, ще раз за гицеля проголосуємо? А хто нам його підсовував, давайте пригадаємо...
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+1 #8 Зеро 31.01.2017 17:14
Протягом січня, не зважаючи на "канікули" і святкові дні, ця надважлива для мене тема вже двічи була предметом розгляду на засіданнях підкомітетів нашого бюджетного комітету, декілька разів зустрівся з керівництвом Укравтодору,

Не тим і не там займається. Пучиться, пучиться, а грошей на дорогу так і немає. Он черкащани, бац і знайшли лишніх 100 мільйонів на ще один бассейн у обласному центрі
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+3 #7 Лего 31.01.2017 16:26
Шо это он жилетку накинул? Выборы что ли скоро? Так шансов нет, пусть не надеется.
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+4 #6 Смелянин 31.01.2017 16:22
Про меня лучше б Тимошенко остался. Тот хоть студентам стипендии со своего карман платил. А этот типа "выбивает"... Токо не понятно что и для чего. Ганьба
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+3 #5 Смелянин 31.01.2017 16:20
ну заливает - он и в корсуни и в золотоноше. Тогда понятно почему в Смеле и Каменке его нужно искать днем с огнем, кто за него вообще голосовал то?
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+11 #4 правда 31.01.2017 14:15
ну і показуха! Що він робить в тій жилетці? дорогу латає? Ну і клоун!
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+8 #3 дивина 31.01.2017 13:28
дощ іде - а ми скиртуєм :-x
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+10 #2 Л.Зайва 31.01.2017 12:47
Більш хамовиту і заносчиву людину в житті не зустрічала!!!
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+8 #1 Смелянин 31.01.2017 12:25
Делает вид що сам лопатой кидает - бывший зам беглого мэра Черновицкого. Ну, ну! По Смеле иногда микроавтобус его ездит. А самого никогда не найдешь. Работничек...
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