Від Ткаченка вимагають ввести надзвичайний стан в області (ВІДЕО)

Член Чигиринської народної ради Михайло Шмиголь на сьогоднішній сесії Черкаської облради публічно звинуватив голову Черкаської ОДА у екологічній катастрофі, яка, за його словами виникла на Черкащині.



Позавчора екологічна інспекція області зафіксувалау селах Єлизаветівка, Лозівок та Будище, скиди від птахофабрик, які йдуть у річку Вільшанка. Жодної очисної споруди там нема. Тепер подумайте, що п’ють наші діти, наші внуки. Суть мого звернення: негайно введіть в області надзвичайний стан!, - наголосив Михайло Шмиголь.

А також він попросив виділити 1 млрд 200 млн грн. «на ліквідацію екологічної катастрофи».



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