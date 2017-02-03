Від Ткаченка вимагають ввести надзвичайний стан в області (ВІДЕО)

Член Чигиринської народної ради Михайло Шмиголь на сьогоднішній сесії Черкаської облради публічно звинуватив голову Черкаської ОДА у екологічній катастрофі, яка, за його словами виникла на Черкащині.
Позавчора екологічна інспекція області зафіксувалау селах Єлизаветівка, Лозівок та Будище, скиди від птахофабрик, які йдуть у річку Вільшанка. Жодної очисної споруди там нема. Тепер подумайте, що п’ють наші діти, наші внуки. Суть мого звернення: негайно введіть в області надзвичайний стан!, - наголосив Михайло Шмиголь.
А також він попросив виділити 1 млрд 200 млн грн. «на ліквідацію екологічної катастрофи».
А что же ты не сходешь или тебе по хер от чего сдохнешь и как быстро?
Мне интересно,как ты запоёшь, если не дай бог ты или твои близкие заболеют онкологическими заболеваниями,п ричина которых будет брудна экология и о которой криком кричат эти люди."Смеётся тот,кто смеётся последним!"Запомни шут.
Вы начните,а мы вас поддержим.
не можна , вони підтримали майдан і все що з ним зруйновано.
З якого дуба впав цей Шмиголь? Сходіть, краще, дядьку, в екоінспекцію, яка ні *** не робить і затребуйте добрячого штрафу для куркобаронів - робіть те, що треба робить в цій ситуації по Закону, а не калатайте язиком про "всєяобласний" надзвичайний стан і півтора мільярди.
Чесно, маєте вигляд дурника, який назвав єдину цифру, яку знає - за такі гроші кожну очеретину коло Вільшани можна розмалювать петриківським розписом, а кожній рибині зробить пірсінг у хвоста - з прикрасою з брюліком.
Птахофабрики - задрипанці, які не фільтрують свої скиди, але коли слухаєш отакого шмиголя, то розумієш, що "яке їхало - таке й здибало"
Чого тобі саме мільярд і двісті лімонів треба, га, нарваний? І чого з-за г**на, скинутого у Вільшанку між двома селами,вводить надзвичайний стан тільки в області, а не в усій Галактиці?!
Пора у тих, хто ходить на сесії облради, при вході запитувать справку ................