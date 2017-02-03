реклама
5TV

Від Ткаченка вимагають ввести надзвичайний стан в області (ВІДЕО)

03 лютого 2017, 13:18 Новини Черкас та Черкаської області

Член Чигиринської народної ради Михайло Шмиголь на сьогоднішній сесії Черкаської облради публічно звинуватив голову Черкаської ОДА у екологічній катастрофі, яка, за його словами виникла на Черкащині.

Позавчора екологічна інспекція області зафіксувалау селах Єлизаветівка, Лозівок та Будище, скиди від птахофабрик, які йдуть у річку Вільшанка. Жодної очисної споруди там нема. Тепер подумайте, що п’ють наші діти, наші внуки. Суть мого звернення: негайно введіть в області надзвичайний стан!, - наголосив Михайло Шмиголь.

А також він попросив виділити 1 млрд 200 млн грн. «на ліквідацію екологічної катастрофи».

реклама
HBMen - аксессуары для настоящих мужчин

Інші матеріали по темі:

Коментарі  

 
0 #9 Чигиринець 04.02.2017 18:29
Цитую Ху іс народна радаЧигрина:
"Ткачєнка, ввєді вайска у Лозівок!" :-)
З якого дуба впав цей Шмиголь? Сходіть, краще, дядьку, в екоінспекцію, яка ні *** не робить і затребуйте добрячого штрафу для куркобаронів - робіть те, що треба робить в цій ситуації по Закону, а не калатайте язиком про "всєяобласний" надзвичайний стан і півтора мільярди.
Чесно, маєте вигляд дурника, який назвав єдину цифру, яку знає - за такі гроші кожну очеретину коло Вільшани можна розмалювать петриківським розписом, а кожній рибині зробить пірсінг у хвоста - з прикрасою з брюліком.

А что же ты не сходешь или тебе по хер от чего сдохнешь и как быстро?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #8 Чигиринець 04.02.2017 18:27
Цитую Реаліст:
Шмиголь, а ти вже ці села переніс у Чигиринський район і Вільшану туди ж перетіг, чи тобі просто "аби потріндєть"?
Птахофабрики - задрипанці, які не фільтрують свої скиди, але коли слухаєш отакого шмиголя, то розумієш, що "яке їхало - таке й здибало" :-x
Чого тобі саме мільярд і двісті лімонів треба, га, нарваний? І чого з-за г**на, скинутого у Вільшанку між двома селами,вводить надзвичайний стан тільки в області, а не в усій Галактиці?!
Пора у тих, хто ходить на сесії облради, при вході запитувать справку ................

Мне интересно,как ты запоёшь, если не дай бог ты или твои близкие заболеют онкологическими заболеваниями,п ричина которых будет брудна экология и о которой криком кричат эти люди."Смеётся тот,кто смеётся последним!"Запомни шут.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #7 Владимир 04.02.2017 18:23
Цитую Чигиринуць:
Вірно цей чоловік говорить. Курячі олігархи живуть за кордоном, а Україну вирішили втопити в курячому посліді. Невже Канівський район не приклад? Хто тут кепкує - поїдьте та понюхайте. Але на Чигиринщині зуби обламають. Дійде до війни, там гени сильні - Богдан Хмельницький, Максим Залізняк, Брати Чучупаки, Коцури... Шари не буде, отримаєте таке, що Врадіївка відпочиватиме.

Вы начните,а мы вас поддержим.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #6 пух 04.02.2017 15:00
Цитую Ху іс народна радаЧигрина:
"Ткачєнка, ввєді вайска у Лозівок!" :-)
З якого дуба впав цей Шмиголь? Сходіть, краще, дядьку, в екоінспекцію, яка ні *** не робить і затребуйте добрячого штрафу для куркобаронів - робіть те, що треба робить в цій ситуації по Закону, а не калатайте язиком про "всєяобласний" надзвичайний стан і півтора мільярди.
Чесно, маєте вигляд дурника, який назвав єдину цифру, яку знає - за такі гроші кожну очеретину коло Вільшани можна розмалювать петриківським розписом, а кожній рибині зробить пірсінг у хвоста - з прикрасою з брюліком.

не можна , вони підтримали майдан і все що з ним зруйновано.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+4 #5 Еколог 04.02.2017 02:29
Я розумію, що ви всі дуже розумні і "трендите" інтеоектуальні речі. Але людина нехай недолуго, але хоча б ставить питання і хоча б щось робить. Для великорозумних пояснюю- викиди птахофабрики впадають в Дніпро за 800 метрів від забору води для Черкас! Це перше. Друге: виступаючий говорив про кошти, що виділені з Державного бюджету на розвиток птахівництва. Він запропонував їх використати для вирішення екологічних проблем, які створюють птахобарони. В цьому є логика, хоча держава має змусити самих птахобаронів виділити власні кошти на охорону навколишнього середовища в Черкаському та Канівському районах, у Вінницької області.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+5 #4 Чигиринуць 03.02.2017 18:49
Вірно цей чоловік говорить. Курячі олігархи живуть за кордоном, а Україну вирішили втопити в курячому посліді. Невже Канівський район не приклад? Хто тут кепкує - поїдьте та понюхайте. Але на Чигиринщині зуби обламають. Дійде до війни, там гени сильні - Богдан Хмельницький, Максим Залізняк, Брати Чучупаки, Коцури... Шари не буде, отримаєте таке, що Врадіївка відпочиватиме.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+8 #3 Ху іс народна радаЧигрина 03.02.2017 13:48
"Ткачєнка, ввєді вайска у Лозівок!" :-)
З якого дуба впав цей Шмиголь? Сходіть, краще, дядьку, в екоінспекцію, яка ні *** не робить і затребуйте добрячого штрафу для куркобаронів - робіть те, що треба робить в цій ситуації по Закону, а не калатайте язиком про "всєяобласний" надзвичайний стан і півтора мільярди.
Чесно, маєте вигляд дурника, який назвав єдину цифру, яку знає - за такі гроші кожну очеретину коло Вільшани можна розмалювать петриківським розписом, а кожній рибині зробить пірсінг у хвоста - з прикрасою з брюліком.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+11 #2 Коваль. 03.02.2017 13:42
Може й катастрофа там. Але чого так мало попросив? Лярдів 5 не завадилоб:)
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+11 #1 Реаліст 03.02.2017 13:31
Шмиголь, а ти вже ці села переніс у Чигиринський район і Вільшану туди ж перетіг, чи тобі просто "аби потріндєть"?
Птахофабрики - задрипанці, які не фільтрують свої скиди, але коли слухаєш отакого шмиголя, то розумієш, що "яке їхало - таке й здибало" :-x
Чого тобі саме мільярд і двісті лімонів треба, га, нарваний? І чого з-за г**на, скинутого у Вільшанку між двома селами,вводить надзвичайний стан тільки в області, а не в усій Галактиці?!
Пора у тих, хто ходить на сесії облради, при вході запитувать справку ................
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама Хінкалі

НОВЕ НА САЙТІ

Черкаське подружжя працює в дорозі та подорожує світом
Сенс життя, мотивація або ж просто прикраса… Що означає малюнок на тілі у любителів татуювань Черкас?
Польська хвиля: як українці поїхали на заробітки
Театр
Loading...