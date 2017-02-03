Вельбівець відзвітував. «Свобода» його хвалила, а «Батьківщина» і радикали – сварили

Більшістю в 49 голосів депутати Черкаської обласної ради «взяли до відома» звіт голови ради Олександра Вельбівця, інформує кореспондент «Прочерку».



Під час сьогоднішньої сесії Олександр Вельбівець звітував за рік роботи на своїй посаді. Він наголосив, що за цей час удалося об’єднати політичні сили, які представлені в раді, для розв’язання проблем області. Вдалося також залучити для цього достатньо коштів – як із державного фонду регіонального розвитку, так і за рахунок ефективного управління майном комунальної власності. Також Олександр Іванович розповів про статистику ухвалених облрадою рішень, про свої поїздки в райони, про діяльність задля того, щоб зробити роботу облради більш відкритою.

Він подякував депутатам за активність, досягнення компромісів у бюджетних питаннях, голові ОДА Юрію Ткаченку – за співпрацю, громаді області – за розуміння «тимчасових проблем».

Також Олександр Вельбівець розкритикував тих депутатів, які пропускають засідання постійних комісій, хоча відвідування цих засідань – їхній депутатський обов’язок. Він закликав усіх своїх колег по облраді звітувати про власну роботу на сайті ОДА та через ЗМІ.

Після цього прийшов час відповідей на запитання депутатів, більшість із яких були цілком лояльні до голови облради. Депутати навіть хотіли схвалити звіт без обговорення, але на дотриманні процедури наполіг представник «Батьківщини» Михайло Мушієк.

Цікаво, що діяльність Вельбівця досить позитивно оцінили представники фракції «Свободи». Так, голова фракції Юрій Ботнар подякував голові облради за дотримання регламенту цього представницького органу, але попросив запровадити на сайті ради розділ звітів фракцій. Інший представник «Свободи» Сергій Воронов подякував Вельбівцю за гарну роботу апарату ради й закликав поліпшити працівникам апарату умови їхньої праці. Ще один свободівець Володимир Зуєнко також висловив голові облради подяку за професійну роботу, щоправда, дорікнувши йому упередженістю в підтримці УПЦ (Московського патріархату). Пан Зуєнко побажав Олександрові Вельбівцю в майбутньому піднятися на новий рівень – стати депутатом Верховної Ради.

Значно більш критичним був виступ батьківщинівця Михайла Мушієка, який «після фонфар з трибуни та від фракції «Свободи» вирішив приспустити Вельбівця на землю». На думку Михайла Григоровича, ніякої співпраці голови облради з політичними силами (принаймні, з «Батьківщиною») немає. Крім того, Вельбівець домігся звільнення працівниці апарату, яка відповідала за співпрацю з «Батьківщиною», через те, що вона не захотіла розповідати голові про те, що відбувається на засіданнях фракцій. Крім того, голова облради посунув з посади принципового начальника управління майном обради Сергія Коваля, а також переслідував керівника ДСНС на Лисянщині за те, що той нібито не підтримував Вельбівця під час виборів. «Ми з головою облдержадміністрації Юрієм Ткаченком ледве відстояли цього чоловіка», – додав Мушієк.

Дорікнув депутат голові облради також у тому, що не були розслідувані справи про спробу фальсифікації місцевих виборів у 2015 році та про наступну насильну ліквідацію фанерного будиночка протестувальників біля Будинку рад (хоча розслідування цих справ Вельбівець називав «справою честі»). Мушієк сказав, що «Батьківщина» не підтримає звіт голови облради.

Після цього до критики Олександра Вельбівця підключився новий керівник фракції Радикальної партії Олега Ляшка Олег Баштан. Він дорікав Вельбівцю за погану роботу деяких комунальних підприємств та наголосив, що радикали не підтримуватимуть звіт голови облради.

– Я теж не буду підтримувати звіт, – несподівано відгукнувся сам Олександр Вельбівець, – бо це може бути розцінене як конфлікт інтересів.

Водночас, усі ці критичні заяви не вплинули на позитивне рішення сесії, оскільки більшість депутатів очевидно задоволена діяльністю Вельбівця.



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