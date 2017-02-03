Ластівка з другої спроби призначений на посаду директора театру

Після того, як на сесії Черкаської облради депутати не підтримали призначення Петра Ластівки на посаду черкаського театру, проте затвердили всіх інших керівників установ галузі культури, до трибуни вийшов актор театру Олександр Гуменний.

Він зазначив, що влада своєю бездіяльністю вбиває театр.

На пропозицію депутата Віталія Чена, депутати повернулися до питання Ластівки і більшістю в 43 голоси таки призначили його директором театру.

Нагадаємо, нещодавно комісія обрала директором черкаського музично-драматичного театру Петра Ластівку. Він є українським театральним режисером, актором театру і кіно родом із Західної України.



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