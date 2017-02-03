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Ластівка з другої спроби призначений на посаду директора театру

03 лютого 2017, 16:32 Новини Черкас та Черкаської області

Після того, як на сесії Черкаської облради депутати не підтримали призначення Петра Ластівки на посаду черкаського театру, проте затвердили всіх інших керівників установ галузі культури, до трибуни вийшов актор театру Олександр Гуменний.

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Він зазначив, що влада своєю бездіяльністю вбиває театр.

На пропозицію депутата Віталія Чена, депутати повернулися до питання Ластівки і більшістю в 43 голоси таки призначили його директором театру.

Нагадаємо, нещодавно комісія обрала директором черкаського музично-драматичного театру Петра Ластівку. Він є українським театральним режисером, актором театру і кіно родом із Західної України.

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Коментарі  

 
+3 #11 А320 04.02.2017 14:55
В прыжке " переобутся" это супер акробатика от депутатов! Идея дрянь,поменяли академика на петеушника. Зато с западенщины со стороны всего новаторского и прогрессивного! Ну ну.
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+11 #10 Провидець 04.02.2017 13:32
Наслідків призначення в такий спосіб довго чекати не доведеться. Буде ситуація: як прийшло, так і пішло.
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+13 #9 Зритель 04.02.2017 08:35
Депутатов развели как детей малых. Депутаты, а вы мозг не пробовали включать, иногда помогает
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+13 #8 марина 03.02.2017 20:08
Шапито :lol:
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+11 #7 А320 03.02.2017 19:35
Яресько Абромявичюс и др ушли в никуда. Почему мы верим каким то пришлым? Когда рядом свои профессионалы! Я в шоке куда мы все катимся,и верим шарлотанам!
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-13 #6 Пошливы 03.02.2017 18:36
Интересно, депутаты так против Ластивки, что он из Зпадной Украины? Тогда они региональные ксенофобы...
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+12 #5 татьяна 03.02.2017 17:01
Это розыгрыш?! :-*
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+15 #4 критик 03.02.2017 17:00
Черкассы, депутаты, почему мы подбираем всех, кого с треском выгнали с других театров?
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+15 #3 актер 03.02.2017 16:53
Депутаты, вы там с ума сошли???
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+15 #2 актер 03.02.2017 16:52
Ну это какой то ЦИРК :-x
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