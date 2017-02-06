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Митрополит Іоан прокоментував промову голови облради

06 лютого 2017, 12:48 Новини Черкас та Черкаської області

Нещодавно на сайті «Прочерк» було опубліковано промову голови Черкаської обласної ради Олександра Вельбівця стосовно віри і церкви: "Вельбівець розповів про свою віру". Митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан прокоментував вище згадану промову. Про це йдеться на сайті Черкаської Єпархії.

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«Вирішив також прокоментувати промову вельмишановного пана голови Черкаської обласної ради Олександра Вельбівця . В його словах відразу узнається типова риторика Руського Міра, яку насаджували протягом двох з половиною десятиліть священики УПЦ Московського Патріархату, і продовжують зараз те ж саме, але вже більш приховано. Що стосується права кожному сповідувати свою віру – це законне і невід’ємне право, тому я поважаю вибір не лише пана Олександра, але і будь-якого язичника, вірувати в його богів. Але коли пропонується рецепт  загального покаяння в гріху церковного розколу, результатом якого має бути створення одної помісної церкви, то це знайома маніпуляція людською свідомістю. Мовляв, - верніться у лоно московського патріархату і утворюйте одну помісну церкву.

Тому тезово роз’ясню:

1.УПЦ Київського Патріархату утворилося не шляхом розколу, а шляхом відділення від Московського Патріархату згідно 34-го апостольського правила, тобто повністю канонічно, але без згоди Москви.

2.Якщо б гіпотетично уявити, що вся церква УПЦ КП вернулася в лоно МП, Москва ніколи не надала б своєї згоди на таке відділення. Нагадаю, що більшість помісних церков утворювалися аналогічно – шляхом відділення від Константинополя, і довгий час перебували без визнання з його боку (в тому числі РПЦ).

3.Щодо братства християн – не ті брати, які називають себе християнами, а ті, які виконують волю Бога. Читайте слова Спасителя Ісуса Христа: Матв.12:50 «Бо хто волю Мого Отця, що на небі, чинитиме, той Мені брат, і сестра, і мати!» Отже бойовики, які воюють з українцями, хоч би вони і мали благословення московських попів, не є нам братами, а є ворогами, які підлягають знищенню або вигнанню з нашої землі. Також і самі московські священики, які благословляють їх стріляти в наших воїнів – чию волю чинять? Невже Божу?

Тому, шановний пане Олександре, я також був охрещений в УПЦ Московського Патріархату, тим більше що іншої церкви на той час в Україні і не було. Але ви хрестилися в патріархат, чи в ім’я Христа Ісуса? Заради руского міра чи заради Царства Небесного? Тому будете мати від Бога те, чого шукаєте. А українці у більшості обрали свободу від руского міра і так званого братства із московськими  беззаконниками, серед  яких, нажаль і деякі архиєреї та священики УПЦ МП. І допоки служителі УПЦ (МП) мають єднання з Московським Патріархатом, ніякого об’єднання у нас з ними не може бути. Натомісць іде інше об’єднання в одну помісну Церкву. Українці, бачачи таку позицію московського духовенства, переходять до парафій Київського Патріархату, і таким чином й утворюють одну Помісну Православну Українську Церкву. Для цього потрібно доля здорового глузду і бажання змінити ситуацію. І вона змінюється завдяки тому, що ми перестаємо бути «ватними», а по-біблійному – теплими: Об.3:16 «А що ти ні теплий, і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з Своїх уст..». Ось щоб не почути таке з вуст Божих, треба діяти, приймати рішення, брати на себе відповідальність за зміни до кращого, навіть якщо від тебе не залежить змінити оточення, - змінюй себе до кращого. А тоді кількісні зміни приведуть і до якісних змін. Одним словом, бажаю пану Олександру Вельбівцю успіхів у його діяльності на посаді голови Обласної Ради Черкащини а в духовному плані – сприяти утворенню в Україні єдиної Помісної Православної Церкви тим шляхом, який угодний Богові, а не ієрархам і фарисеям».

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Коментарі  

 
-1 #19 ФСБ раисси 07.02.2017 22:42
Петро 1 ліквідував корумпований смердючий патріархат масковський. Совєтська влада знищила усіх священників - некомуністів. В 1943 році, Сталін, від переляку перед виходом другана Гітлера до Волги, дав дозвіл на СТВОРЕННЯ КОМУНІСТИЧНОГО "православненько го" патріпархату московського і усєя русі-СССР. За 2 місяці набрали з замполітів, особистів, НКВДистів нових чортів-попів, які окрім лєніна-сталіна-гітлєра ні в кого не вірили. Так почалась епоха радянської псевдохристиянс ької секти-церкви. Сьгодні це не церква, а бізнес на алкоголі, цигарках, фальшивих іконках, антиукраїнській діяльності. Попи цієї секти - вороги України, службовці ФСБ та сатани-путіна. Пане Вельбівець копита не заважають???
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+1 #18 черкащанин 07.02.2017 19:42
Цитую Вельбівець - в Росію!!!!!:
всіх чиновників хто якшається із московськими попами - негайно звільнити! Хто ходить у московський храм завтра піде співпрацювати із ФСБ. Якщо кацапи навіть нашу бібліотеку в Москві закрили, то чого маємо таке терпіть? Слухайте, невже Вельбівець міг таке сказать? Чемодан-Вокзал-Росія!!!!!!!!!! ! Разом із злодійською церквою. Може Вельбівець тут проводнік руського міра? Хай відповідає перед людьми!!!! Гидко читать такі одкровення! Іоан давай починай кампанію проти цього руського прихожанина - нам не потрібна така власть от бога (руського бога).

Учи олух различие между канонической церковью и самозванцем филареткой и его очень любящими телекамеры людьми, облаченными в мантии.
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-1 #17 депутат 07.02.2017 17:47
Вельбівця ніхто не допитував і за язик не тягнув, де він христився і в яку церкву ходить, чому віддає перевагу, посаді чи вірі, це просто з його боку навмисна провокація, щоб розпочать колотнечу між прихожанами УПЦ МП і УПЦ КП. Йому просто треба дати можливість самостійного вибору, раз він сам про це сказав.
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+7 #16 Віруючий 07.02.2017 13:51
Цитую Патріот:
Цитую Віруючий:
Попи ніяк не поділять між собою грошові потоки. А що стосується віри, то в людини вона має бути одна - віра в Бога!

Ти хоч думаєш, що мелеш? Віра в якого бога, якого твоя хвора голова придумала?

У віруючих віра одна - віра в єдиного Бога! На образи відповідати не буду, а лише пораджу вивчати Біблію і тоді тобі все стане зрозумілим. Бажаю успіху!
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-3 #15 Вельбівець - в Росію!!!!! 07.02.2017 13:02
всіх чиновників хто якшається із московськими попами - негайно звільнити! Хто ходить у московський храм завтра піде співпрацювати із ФСБ. Якщо кацапи навіть нашу бібліотеку в Москві закрили, то чого маємо таке терпіть? Слухайте, невже Вельбівець міг таке сказать? Чемодан-Вокзал-Росія!!!!!!!!!! ! Разом із злодійською церквою. Може Вельбівець тут проводнік руського міра? Хай відповідає перед людьми!!!! Гидко читать такі одкровення! Іоан давай починай кампанію проти цього руського прихожанина - нам не потрібна така власть от бога (руського бога).
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-6 #14 Патріот 07.02.2017 12:23
Цитую Віруючий:
Попи ніяк не поділять між собою грошові потоки. А що стосується віри, то в людини вона має бути одна - віра в Бога!

Ти хоч думаєш, що мелеш? Віра в якого бога, якого твоя хвора голова придумала?
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-3 #13 Патріот 07.02.2017 12:18
Ти сам сектант недовчений. Ми ще побачимо хто буде канонічний, а кого гнатимуть поганою мітлою з України в рашку, і всіх попів МП з ними.
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+6 #12 YouMustMurder 07.02.2017 10:42
Цитую Патріот:
УПЦ КП проголосила автокефалію в канонічний спосіб, якщо б апологети УПЦ МП читали Історію Помісних Церков, то мали б знати, таким чином стали незалежними інші Помісні Церкви, в тому числі і РПЦ.

Очередные открытия XXLонауки :o :o :o Так вы претензии Вселенскому Патриарху предъявите + ещё патриархам Ерусалимской, Антиохийской, Александрийской , Сербской, Грузинской, Болгарской, Греческой православных церквей за то, что не признают вашу секту
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+4 #11 прохожий 07.02.2017 08:50
А ось і моя баночка на свячену воду!
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+4 #10 Віруючий 06.02.2017 20:27
Попи ніяк не поділять між собою грошові потоки. А що стосується віри, то в людини вона має бути одна - віра в Бога!
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