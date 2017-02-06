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В «Укравтодорі» розповіли, чому біля Золотоноші перевернулася вантажівка зі львівським сміттям

06 лютого 2017, 17:08 Новини Черкас та Черкаської області

З приводу дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася біля міста Золотоноша Черкаської області вночі 4 лютого на автодорозі Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань за участі вантажівки, що перевозила сміття, Служба автомобільних доріг у Черкаській області підготувала повідомлення, котре надійшло до редакції «Прочерка».

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Близько 3 годин ночі 4 лютого на 1-му кілометрі автодороги Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань ДТП сталася за участі вантажного автомобіля DAF (держномер ВС 38-54 СТ) з напівпричепом «STAS» (держномер ВС 90-20 XX), водій якого не розрахував ширину узбіччя, зупинився близько до краю дороги та допустив перекидання автомобіля з напівпричепом.

У своїх поясненнях слідчим водій розповів, що він припаркував машину на узбіччі автодороги біля АЗС щоб відпочити та випити каву. Та як тільки-но водій зупинив автівку та відкрив двері кабіни, щоб вийти, то відразу відчув, як машина почала перекидатися на праву сторону.

Під час проведення слідчих дій правоохоронцями з’ясувалося, що водій вантажівки віз близько 20 тонн сміття з міста Львів, яке було вказане як місце завантаження. У його маршрутному листі було вказано, що місцем розвантаження є місто Черкаси.

Слідчі поліції оглянули місце ДТП та з’ясували, що покриття автодороги на момент, коли сталося ДТП, Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань км 0+200, було сухим, не засніженим та оброблено протиожеледною сумішшю. За словами головного інженера філії «Золотоніська ДЕД» ДП «Черкаський облавтодор» Олександра Савіська, (підприємства, що обслуговує цю ділянку дороги) ввечері 3 лютого проводилася обробка цієї ділянки автодороги Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань і зауважень чи нарікань до стану дорожнього покриття у слідчих не було. Як встановили слідчі поліції, ДТП сталося через помилку водія, який не розрахував габаритів вантажівки та розмірів узбіччя, занадто близько припаркувався до краю автодороги та допустив перекидання транспортного засобу на праву сторону у кювет.

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Коментарі  

 
+12 #4 красть надо быстро 07.02.2017 09:15
Цитую Сидоров:
А у Черкасах що, є завод по преробці сміття ? Чи Черкаси це таке собі всеукраїнське звалище. Та і чому львівське сміття везуть у Черкаси.Шо за діла? Хто дозволив?



Значить влада бере на карман выд Садового. Самопоміч у всій красі
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+9 #3 Олексій О.М. 07.02.2017 02:30
Львів це місто побратим місту Черкаси! Ми зобов'язані допомогти нашим побратимам в поширення всього західного сміття на території всієї незалежної ні від кого України .Тому що Черкасшіна є ідеальним місцем для розміщення сміття не тільки із заходу, але в майбутньому наше місто може стати лідером на завезення сміття з Африки та Азії .А замість сміття, будемо бартером віддавати їм наш ліс! Ми європейська нація, повинні виконувати всі умови Евроасоціаціі . Якщо хочемо жити краще, як в Європі!
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+12 #2 П 06.02.2017 22:14
«У його маршрутному листі було вказано, що місцем розвантаження є місто Черкаси.» Ну от він і "розвантажився". Це, мабуть, така нова технологія "утилізації" львівського сміття - то тут "розвантажити", то там... Як тонким шаром по всій території країни "розвантажити", то воно наче і непомітно буде...
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+13 #1 Сидоров 06.02.2017 20:04
А у Черкасах що, є завод по преробці сміття ? Чи Черкаси це таке собі всеукраїнське звалище. Та і чому львівське сміття везуть у Черкаси.Шо за діла? Хто дозволив?
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