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Вельбівець особливо прискіпливо вивчав історію «дачі Андреєва»

07 лютого 2017, 08:00 Новини Черкас та Черкаської області

Голова обласної ради Олександр Вельбівець «особливо прискіпливо вивчав історію прийняття рішень» щодо об’єкту комунальної власності в черкаському мікрорайоні Соснівка по вулиці Менделєєва, 4 (так звана «дача Андреєва»). Про це Олександр Іванович заявив під час нещодавньої сесії обласної ради.

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80b44f9d7589111b9e0c6306c839f1f2 Нагадаємо, наразі цю ділянку передано в оренду приватному підприємству.

– Мета і завдання використання цього об’єкту змінювалися залежно від того, який був депутатський корпус і які завдання він для себе ставив, – розповів Олександр Вельбівець. – Але був період, коли основна мета була – отримати за безцінь цей об’єкт, та ще й із додаванням до нього земельної ділянки... На превеликий жаль, було прийняте рішення передати цей об’єкт в оренду, і сьогодні, по суті, орендар на договірних умовах визначає порядок використання його для свої потреб.

Олександр Вельбівець додав, що були дії з боку низки владних структур, у тому числі з боку Черкаського міськвиконкому, внаслідок яких підприємство-орендар тепер має понести серйозні фінансові витрати на обслуговування і утримання об’єкта в належному стані: там нагромадилося понад 20 тис. т побутових відходів. Необхідно або їх вивезти і утилізувати, або провести рекультивацію земельної ділянки. Крім того, на цій ділянці потрібно провести серйозні інженерно-технічні заходи з укріплення берегу через зсувні процеси. На сьогодні підприємство таких коштів не має, і тому, на думку Вельбівця, воно й відмовляється від цієї земельної ділянки.

Нагадаємо, на цьому місці планують побудувати кілька висотних багатоповерхівок.

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Коментарі  

 
-2 #8 Григорій Петрович 07.02.2017 23:29
Цитую валерий:
ходяча неточність мяко кажучи це пан Чуприна з кінця 80 років і по теперішній час

І де беруться "вордулаки" типу "валерий"?
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+5 #7 валерий 07.02.2017 15:13
ходяча неточність мяко кажучи це пан Чуприна з кінця 80 років і по теперішній час
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+4 #6 засумівався 07.02.2017 14:40
20 000 тон побутових відходів???? це 1 000 20-ти тонних автомобілів ? Де воно там взялось??? Чи хтось рахувати не вміє ?
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+10 #5 Таки забагато 07.02.2017 09:37
Цитую Я черкащанин:
Цитую ???:
Занадто багато Вельбівця в новинах стало.

Це, мабуть, тому, що він звітував у п'ятницю на сесії.

Тоді чому не дали звіт однією публікацією, а заляпують ним вже третій день всю стрічку новин?
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+5 #4 Я черкащанин 07.02.2017 09:10
Цитую ???:
Занадто багато Вельбівця в новинах стало.

Це, мабуть, тому, що він звітував у п'ятницю на сесії.
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+21 #3 Kaban 07.02.2017 09:09
Ще один, з ЛИСЯНСЬКОЇ діаспори, проникся проблемою черкаської Соснівки! Головне, що - вчасно! Бо вже маячить "свій" надєл поміж соснами?
Ну, як відмовляється орендар, то поверніть все на своє місце! Проблема в чому? Чи потім нічого собі не "обломиться"?
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+13 #2 О.ЧУПРИНА 07.02.2017 08:56
Це поверхневий аналіз ситуації.В ньому м'яко кажучи присутні "деякі неточності".
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+23 #1 ??? 07.02.2017 08:05
Занадто багато Вельбівця в новинах стало.
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