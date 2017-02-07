Вельбівець особливо прискіпливо вивчав історію «дачі Андреєва»

Голова обласної ради Олександр Вельбівець «особливо прискіпливо вивчав історію прийняття рішень» щодо об’єкту комунальної власності в черкаському мікрорайоні Соснівка по вулиці Менделєєва, 4 (так звана «дача Андреєва»). Про це Олександр Іванович заявив під час нещодавньої сесії обласної ради.







Нагадаємо, наразі цю ділянку передано в оренду приватному підприємству.

– Мета і завдання використання цього об’єкту змінювалися залежно від того, який був депутатський корпус і які завдання він для себе ставив, – розповів Олександр Вельбівець. – Але був період, коли основна мета була – отримати за безцінь цей об’єкт, та ще й із додаванням до нього земельної ділянки... На превеликий жаль, було прийняте рішення передати цей об’єкт в оренду, і сьогодні, по суті, орендар на договірних умовах визначає порядок використання його для свої потреб.

Олександр Вельбівець додав, що були дії з боку низки владних структур, у тому числі з боку Черкаського міськвиконкому, внаслідок яких підприємство-орендар тепер має понести серйозні фінансові витрати на обслуговування і утримання об’єкта в належному стані: там нагромадилося понад 20 тис. т побутових відходів. Необхідно або їх вивезти і утилізувати, або провести рекультивацію земельної ділянки. Крім того, на цій ділянці потрібно провести серйозні інженерно-технічні заходи з укріплення берегу через зсувні процеси. На сьогодні підприємство таких коштів не має, і тому, на думку Вельбівця, воно й відмовляється від цієї земельної ділянки.

Нагадаємо, на цьому місці планують побудувати кілька висотних багатоповерхівок.

реклама

