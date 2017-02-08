На Черкащині СБУ викрила схему одержання хабарів під час розмитнення авто (відео)

Корупційну схему одержання неправомірної вигоди при розмитненні автомобілів викрила на Черкащині Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією.





Як встановили оперативники спецслужби, група брокерів, експертів та службовців Черкаської митниці ДФС систематично отримувала грошову винагороду від громадян за заниження митної вартості автомобілів.

Правоохоронці затримали посередника (брокера) під час одержання 12 тисяч гривень, що призначались для передачі посадовцям Черкаської митниці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Обшуки в офісному приміщенні брокерської компанії та службових кабінетах Черкаської митниці тривають.

Про це інформує прес-служба УСБУ в Черкаській області

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