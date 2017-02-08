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На Черкащині СБУ викрила схему одержання хабарів під час розмитнення авто (відео)

08 лютого 2017, 20:59 Новини Черкас та Черкаської області

Корупційну схему одержання неправомірної вигоди при розмитненні автомобілів викрила на Черкащині Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією.

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Як встановили оперативники спецслужби, група брокерів, експертів та службовців Черкаської митниці ДФС систематично отримувала грошову винагороду від громадян за заниження митної вартості автомобілів.

Правоохоронці затримали посередника (брокера) під час одержання 12 тисяч гривень, що призначались для передачі посадовцям Черкаської митниці.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Обшуки в офісному приміщенні брокерської компанії та службових кабінетах Черкаської митниці тривають.

Про це інформує прес-служба УСБУ в Черкаській області

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Коментарі  

 
0 #5 Тануна!! Викрили? 09.02.2017 17:32
Кришу поміняли!
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+3 #4 федор принципиальный 09.02.2017 08:27
И вы верите,что кто-то будет наказан ?
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+6 #3 депутат 09.02.2017 08:20
Через скільки відпустять? Але ж це не полковник, і невеликий хабар то можуть і не відпустить. Треба і показники робить.
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+3 #2 бульба 08.02.2017 22:30
оппа то це ж авакуваська чесна грузинопаляцяйн я
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+6 #1 Петро 08.02.2017 22:07
Підстава. Ні одина із осіб, яка користувалася цією схемою про це не заявить, бо здирник тут один- держава.
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