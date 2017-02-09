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Екс-прокурор Черкаської області про дороге авто дружини: «Може, в когось заробила»

09 лютого 2017, 10:29 Новини Черкас та Черкаської області
Очільник Управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби Юрій Шеремет, не оприлюднює декларацію про доходи і не може пояснити походження майна своєї родини. Про це йдеться у сюжеті Мар’яни Мотрунич «Перевірені кадри» для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом», пишуть НАШІ ГРОШІ


шеремет

Юрій Шеремет понад 10 років працював в системі прокуратури. З 2012 року був начальником відділу по боротьбі з корупцією, з 2014 – прокурором Черкаської області. Як тільки Роман Насіров очолив ДФС, Юрія Шеремета призначив начальником УВБ ДФС.

«З Шереметом, щоб я не помилився, ми були в одній і тій же самій школі, але у різних класах. А призначений він був саме з точки зору його фахового досвіду і тієї роботи, якою він займався в Генеральній прокуратурі», – прокоментував призначення Насіров.

Декларація про доходи Юрія Шеремета не опублікована. Сам керівник ВБ ДФС пояснює: «Тому що як і немає у працівників СБУ, тому що я оперативний співробітник».

Водночас юрист «Трансперенсі Інтернешенал» Олександр Калітенко зазначає, що в законі від публікації декларацій в ДФС звільняються лише співробітники оперативних підрозділів податкової міліції та особи, які ведуть боротьбу з контрабандою. Додамо, що декларації про доходи заступника Шеремета Сергія Мартинова – опубліковані.

У деклараціях Шеремети за 2013 та 2014 роки вказана зарплатня у 230 тис грн на рік. Його дружина за два роки отримала прибуток в 50 тис грн. Водночас минулого року вона придбала нове BMW X5 2016 р.в. вартістю близько $60 тис.

Керівник внутрішньої безпеки ДФС не зміг пояснити походження коштів:

– Так, слухайте, давайте не будемо в цьому розбиратися, буде опублікована декларація – будемо розбиратися.

– Так Ви можете відповісти, звідки кошти на це майно?

– Ну може, в когось «віддолжила», може, в когось заробила.

Нині Шеремет мешкає в оформленій на матір квартирі на Дніпровській набережній у Києві, площею у 135 кв.м. Така квартира вартує близько 250 тис дол. Ще одну квартиру в Києві на 80 кв.м. матері Юрія Шеремети подарували минулого року. Батько ДФСника Віталій цього року оформив квартиру у ЖК “Новопечерський двір” площею понад 160 кв.м.

При цьому керівник внутрішньої безпеки ДФС переконує, що нічого не знає про батьківську нерухомість.

– Яка квартира на Драгомирова?

– На Драгомирова 2 А, квартира, інвестована у 2015 році, а цього року отримані права.

– Ні, я щось не знаю за таку квартиру нічого. Я спитаю у батька.

Юрій Шеремет обіцяв підготувати пояснення щодо походження майна його родини, але так і не надав відповіді на запит.

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Коментарі  

 
+3 #13 Марина 10.02.2017 11:58
Всё это говорит о том,что пока в Украине панует алигархат,все эти прокурворишки верой и правдой будут, и дальше служить этой проворовавшейся власти во главе с нынешним президентом.И до тех пор пока мы с вами,кто хочет жить в этой стране,а не существовать,не объединимся в единый потужний кулак,против этой циничной, трусливой, алчной верхушки(поскол ьку рыба гниёт с головы)и не дадим бой методами дозволенные нам законами конституции-мы обречены на смерть.
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+4 #12 Олена 10.02.2017 11:48
Цитую Олекса:
Ох-ший в своїй безнаказанності . Він і на дружину клав і на всіх нас. І не агент кацапський, і вишиванку носить, і мовою соловїною розмовляє та ще й слава Україні кричить. Де ці шавки Ботнарі, чого йому морду не товчете? Все у нас для понту, піару, щоб тільки вкрасти, обдерти ближнього Ні кров, шо річками ллється на Сході, ні горе людське нічого не варте. Запитуєте хто винен? Всі разом! Хто більше, хто мене. Кращих і патріотичніших вибили, а такі тварі множаться. Отак і живемо панове хохли.

Не в глаз, а в бровь.Молодец!
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+5 #11 Олекса 10.02.2017 09:38
Ох-ший в своїй безнаказанності . Він і на дружину клав і на всіх нас. І не агент кацапський, і вишиванку носить, і мовою соловїною розмовляє та ще й слава Україні кричить. Де ці шавки Ботнарі, чого йому морду не товчете? Все у нас для понту, піару, щоб тільки вкрасти, обдерти ближнього Ні кров, шо річками ллється на Сході, ні горе людське нічого не варте. Запитуєте хто винен? Всі разом! Хто більше, хто мене. Кращих і патріотичніших вибили, а такі тварі множаться. Отак і живемо панове хохли.
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+6 #10 Ruslan 09.02.2017 23:48
Цитую Венеролог:
Приглядати треба за дружиною, бо може не тільки машину, а й трипер заробити.

Він слідкуе за внутрішньою безпекою
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+7 #9 YouMustMurder 09.02.2017 23:16
Когда такие собирают налоги как можно быть уверенным, что налоги пойдут на что-то полезное ?
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+4 #8 черкащанин 09.02.2017 21:07
Интересно, как этот умник реагирует, если получает подобные ответы по роду своей деятельности? Наверное сразу вспоминает какой он грозный и как быстро смешает всех с дерьмом. М***чье!!!
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+5 #7 Виктор 09.02.2017 20:22
ну прямо д*бил.
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+4 #6 Панас 09.02.2017 17:55
Какое тупое б*дло
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+2 #5 Ворюга бюджетный 09.02.2017 17:01
то он же наблюдает за исполнением законов а не исполняет сам. та и жену в тюрягу садить как то не в кайф
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+19 #4 депутат 09.02.2017 14:55
А вони МАФи перевіряють.
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