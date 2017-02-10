Арештовано підозрюваного, який влаштував дебош у Христинівці

Громадянина, який вчинив дебош у розважальному закладі Христинівки, а потім чинив опір поліції, триматимуть під вартою, повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області.



«За принципової позиції прокуратури Черкаської області колегією суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області 8 лютого задоволено апеляційну скаргу прокурора скасовано ухвали слідчого судді місцевого суду про обрання стосовно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу), ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання та обрано тримання під вартою», – повідомляє прокуратура.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14 січня підозрюваний, перебуваючи в одному з розважальних закладів в м. Христинівка, в стані алкогольного сп’яніння, вчинив опір працівникам правоохоронного органу під час виконання ними службових обов’язків щодо охорони громадського порядку, а також умисно заподіяв їм легкі тілесні ушкодження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, його хід перебуває на контролі прокуратури області.

Довідково: за вчинене особі загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.

Як повідомляли у ЗМІ, у Христинівці в місцевому караоке-барі група осіб 14 січня вчинила справжній дебош та чинила спротив працівникам поліції. Конфлікт відбувся за участі брата міського голови Христинівки – Василя Наконечного.

Як свідчать відеокамери спостереження, під час дебошу було побито жінку. Але керівник поліції області Валерій Лютий повідомив, що ця жінка звернення до поліції не подавала.

Сам міський голова Христинівки Микола Наконечний у коментарі «Прочерку» відкинув звинувачення в адресу брата, наголосивши, що відео є змонтованим.

реклама

