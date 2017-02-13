Коваленко знайшла у шкільній реформі антидержавну ідею

Колишня голова Черкаської обласної ради, а нині – позафракційний депутат Валентина Коваленко виступила у «Фейсбуці» з відкритим зверненням до міністра освіти і науки Лілії Гриневич «На захист україноцентричної освіти!!!». Звернення відкрите до підписання представниками громадськості та науково-педагогічної спільноти Черкащини.



«Ми не можемо допустити насильницького втілення антидержавної ідеї в українській освіті!» – наголосила Валентина Коваленко, закликаючи колег підписати звернення.

Нагадаємо, Валентина Михайлівна – не лише політик, а й кандидат педагогічних наук, письменниця.

«Ми – жителі Черкаського краю, нащадки основоположника української літературної мови Тараса Шевченка, глибоко стурбовані щодо можливого насильницького втілення антидержавної ідеї в шкільній освіті. Мова йде про освітню новацію у Проекті Типового навчального плану для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, де пропонується інтегрувати українську літературу в один навчальний предмет із зарубіжною літературою («Література (українська і зарубіжна)»)», – мовиться у зверненні.

На думку автора звернення та його підписантів, «маргіналізована з поля зору влади духовно-культурна сфера, нехтування гуманітарною освітою стало причиною створення в Україні катастрофічної ідеологічної ситуації, що призвело до трагічних подій на Сході України та в Криму».

Зазначивши, що «сьогодні російський окупант підступно-приховано продовжує створювати умови гуманітарної блокади, аби розбратати націю, розпорошити нажитий і оббутий українцями рідний світ», автор звернення зазначає, що великі сподівання покладаються на освіту, здатну сформувати майбутнє нашої держави й нашого суспільства. Водночас «сліпе загравання з іншими країнами, догідливе пристосування до чужих навчальних систем» автор звернення вважає неприйнятним.

«Переконані, що без достатнього вивчення української мови та літератури, неможливо виховати справжнього патріота своєї країни, виплекати в ньому національну гідність. Ясна річ, курс зарубіжної літератури дає можливість глибше пізнати й осмислити світовий контекст; цей предмет є своєрідним щепленням від ксенофобії, нацизму й сепаратизму. Тому скорочення годин на ідеологічно важливі «українські» предмети вважаємо свідомою «здачею» багатовіковому ворогові своєї духовної території, що несе загрозу національним інтересам держави», – наголошено у зверненні.

З огляду на це автор звернення та його підписанти просять Міністерство освіти і науки України звернути особливу увагу на посилення національних пріоритетів в освіті, а саме на україноцентричну гуманітарну політику.

Вони наполягають на необхідності збереження в українській школі трьох окремих предметів: української мови та літератури (вони є потужними чинниками формування основ національної самоідентифікації), та зарубіжної літератури (як такої, що реалізує європейський вектор української освіти). Вважають, що ідея інтеграції цих предметів фактично є нищенням національної системи мовно-літературної освіти, оскільки призведе до втрати цілої низки життєво важливих компетентностей учнів.

У зверненні зазначено, що необхідно запровадити на державному рівні національну програму підтримки читання, адже держава має створювати всі умови для формування висококультурної нації, що читає, свідомо думає, а не, навпаки, деградує.

Автор та підписанти звернення переконані, що згадана вище освітня реформа створить великі кадрові проблеми. Вони наполягають на проведенні відкритого громадського обговорення проблем, пов’язаних із оновленням змісту освіти, зокрема з небезпекою інтеграції предметів літератури – української і зарубіжної – на професійному рівні: із залученням насамперед учителів-практиків, методистів і науковців. Вимагають залучення до дискусії щодо ходу реформи шкільної мовно-літературної освіти відповідних депутатських комісій, засобів масової інформації тощо.

Крім Валентини Коваленко, звернення підписали голова Всеукраїнської спілки вчителів-словесників Людмила Юлдашева, доктор філологічних наук, професор ЧНУ Володимир Поліщук, голова облорганізації Всеукраїнського товариства «Просвіта» Олена Фещенко, голова облорганізації Національної спілки письменників України Володимир Ткаченко, письменниця і перекладач Наталія Горішна, письменник Іван Дубінін, смілянська ГО «Територія гідності». У коментарях до звернення свою підтримку висловили й інші черкащани.

Збір підписів триває.

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