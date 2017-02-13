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На сесії Черкаської міськради словесні перепалки: «покидьки», Френсіс Бекон і тротуарна плитка

13 лютого 2017, 10:34 Новини Черкас та Черкаської області

Член черкаського виконкому, «азовець» Дмитро Кухарчук на сесії Черкаської міськради міркував, чи депутати просто не знають, що приймають, чи вони просто покидьки… Він також цитував улюбленого філософа Френсіса Бекона. А головне – просив владу працювати чесно.

Через тисняву, секретар міськради змушений був передати стільці тим, кому важко стояти

«Ми живемо в цивілізованому світі і хочемо дати шанс вам», – говорив Кухарчук.

Один з депутатів заявив, що він не покидьок і покинув зал. Тоді встав і секретар міськради Олександр Радуцький. Він порадив депутатам зібратися в кабінету мера.

Іван Кієнко, член виконкому, нагадав, що колись, будучи в опозиції, Анатолій Бондаренко радив змінювати не попу на унітазі, а систему. Проте нині, за словами Кієнка, він не побачив зміну системи.

«Про що говорити? Про плитку на тротуарі сумнівної якості? Хтось радився з громадою, перш ніж планувати будівництво Льодового палацу? А в нас поза «Прозорро» і поза тендерними комітетами розприділяються кошти. Я вийшов з виконкому, тому що там не приймаються жодні рішення. Всі рішення приймають в кабінеті у Радуцького, тому він пішов», – наголосив Кієнко.

Бондаренко сказав, що йому не соромно за зроблену роботу, адже за його словами, Черкаси перші по відремонтованим дорогам.

– Якщо вашій політичній силі, потрібен політичний привід, я не проти, адже у вас є своя політична сила, - зазначив Бондаренко.

У цей час повернувся секретар міськради Олександр Радуцький. Він послав активістів в Верховну Раду, аби вносити зміни в законодавство.

Наразі в залі більше простих громадян, ніж депутатів. Сесія поки не проводиться...

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Коментарі  

 
0 #6 Антонио 13.02.2017 17:31
Кто выиграл выборы - того и бюджет...
Так было,есть и будет...
Всем остальным - сосательные конфеты ))
А что, в веховной раде не так?
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+10 #5 Светлана 13.02.2017 14:53
"Бондаренко сказав, що йому не соромно за зроблену роботу, адже за його словами, Черкаси перші по відремонтованим дорогам." Будь ласка, викличте психіатричну бригаду цьому "гаспадарнику".
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+18 #4 Громада. 13.02.2017 13:41
Так, Черкаси дійсно перші в Україні де править Бригада. А по дорогах, так тільки там де відкати. Раніше вирізані ділянки асфальту не залишали не закритими навіть на вихідні. Зараз так спішили освоїти кошти, що по Шевченка залишили на всю зиму і весну.
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+15 #3 Ох 13.02.2017 11:24
Всі добре знають приказку ЩО ПОСІЄШ, ТЕ Й ПОЖНЕШ,але всі думають що це стосується не його....
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+22 #2 Податкоплатник 13.02.2017 11:07
Як в старому анєкдоті) Радуцький не по.....ок? Радуцький не пок....ок?? Радуцький не поки.....ок??? Ну ізвінітє!!!)))
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0 #1 Кент 13.02.2017 10:43
От чого національний корпус вважає що він єдиний знає як повинно бути? І що для міста добро, а що зло...
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