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Спротив громадськості не завадив депутатам проголосувати за те, що треба (ФОТО, ВІДЕО)

13 лютого 2017, 13:22 Новини Черкас та Черкаської області

Під музику, вигуки «Ганьба!» та спротив громади депутати таки проголосували за головні документи року – програму соціально-економічного розвитку та бюджет розвитку. Про це інформує кореспондент «Прочерку».

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Голосування було письмове. Кожен депутат підходив до президії і підписувався у графі навпроти прізвища.

Гучна музика не перешкоджала депутатам.

За ПСЕр проголосувало 32 депутати, а за бюджет розвитку - 24.

Міський голова Анатолій Бондаренко сказав журналiстам, що тепер найголовнiше розiбратись, «хто проплатив цю акцiю», якою він назвав спротив громади.

У роботі сесії оголошена перерва. Депутати зберуться за пару годин.

А Бондаренко попросив поліцію забезпечити порядок під час продовження сесії.

Нагадаємо, що з самого ранку черкаські депутати не можуть провести як слід сесію, бо їх бажання затвердити ПСЕР наштовхнулося на опір громади. Активісти закликали депутатів радитися з громадою при розподілі бюджетних коштів. Та влада вирішила інакше…

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Коментарі  

 
+8 #3 федор принципиальный 13.02.2017 18:47
А вопроса в повестке дня не было о возврате"честноукраденны х" денег шуриком в бюджет розвитку города ?
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+4 #2 ВІРА 13.02.2017 15:05
Цитую Громада.:
Цікаво а що там на захисті Радуцького і мера робить , нинішній фейковий заступник начальника ЧЕЛУ АШ, фігурант по кримінальній справі влаштування тротуарної плитки по Шевченка,- Лукирич? Робочий час, та і не депутат.....А може за свою справу переживає?

Лукирич є депутатом міської ради.
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+13 #1 Громада. 13.02.2017 14:13
Цікаво а що там на захисті Радуцького і мера робить , нинішній фейковий заступник начальника ЧЕЛУ АШ, фігурант по кримінальній справі влаштування тротуарної плитки по Шевченка,- Лукирич? Робочий час, та і не депутат.....А може за свою справу переживає?
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