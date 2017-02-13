Спротив громадськості не завадив депутатам проголосувати за те, що треба (ФОТО, ВІДЕО)

Під музику, вигуки «Ганьба!» та спротив громади депутати таки проголосували за головні документи року – програму соціально-економічного розвитку та бюджет розвитку. Про це інформує кореспондент «Прочерку».







Голосування було письмове. Кожен депутат підходив до президії і підписувався у графі навпроти прізвища.

Гучна музика не перешкоджала депутатам.

За ПСЕр проголосувало 32 депутати, а за бюджет розвитку - 24.

Міський голова Анатолій Бондаренко сказав журналiстам, що тепер найголовнiше розiбратись, «хто проплатив цю акцiю», якою він назвав спротив громади.

У роботі сесії оголошена перерва. Депутати зберуться за пару годин.

А Бондаренко попросив поліцію забезпечити порядок під час продовження сесії.

Нагадаємо, що з самого ранку черкаські депутати не можуть провести як слід сесію, бо їх бажання затвердити ПСЕР наштовхнулося на опір громади. Активісти закликали депутатів радитися з громадою при розподілі бюджетних коштів. Та влада вирішила інакше…

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