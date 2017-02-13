Депутат Рибченко, який фігурує в скандальній ДТП біля ресторану, вже заявив про крадіжку (відео)

Слідчим відділом черкаського відділу поліції відкрито три кримінальні провадження відносно події, що сталася суботнього вечора біля ресторану «Чайка».







– Кримінальні провадження відкриті за статтями 296-ї, 286 і 185-ї за фактом дорожньо-транспортної пригоди щодо наїзда на громадянина, за фактом хуліганських подій і за фактом крадіжки майна за заявою Рибченка. Проводиться ряд слідчих дій, встановлюється повна і об’єктивна картина скоєного правопорушення, – повідомив заступник начальника ГУ Національної поліції в Черкаській області, начальник слідчого підрозділу, полковник Валентин Кожухівський.

Нагадаємо, того вечора п’яний депутат обласної ради Олександр Рибченко збив афганця, АТОвця Олега Остапенка. Сам Остапенко згодом публічно заявив, що Рибченко ще й добивав його після того, як збив автомобілем.

Як відомо, торік Рибченко вже притягувався за водіння в нетверезову виді. Але вийшов сухим з води... Рибченко має також міліцейське минуле, однак Кожухівський гарантував об’єктивність розслідування.



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