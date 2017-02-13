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Депутат Рибченко, який фігурує в скандальній ДТП біля ресторану, вже заявив про крадіжку (відео)

13 лютого 2017, 16:04 Новини Черкас та Черкаської області

Слідчим відділом черкаського відділу поліції відкрито три кримінальні провадження відносно події, що сталася суботнього вечора біля ресторану «Чайка».

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– Кримінальні провадження відкриті за статтями 296-ї, 286 і 185-ї за фактом дорожньо-транспортної пригоди щодо наїзда на громадянина, за фактом хуліганських подій і за фактом крадіжки майна за заявою Рибченка. Проводиться ряд слідчих дій, встановлюється повна і об’єктивна картина скоєного правопорушення, – повідомив заступник начальника ГУ Національної поліції в Черкаській області, начальник слідчого підрозділу, полковник Валентин Кожухівський.

Нагадаємо, того вечора п’яний депутат обласної ради Олександр Рибченко збив афганця, АТОвця Олега Остапенка. Сам Остапенко згодом публічно заявив, що Рибченко ще й добивав його після того, як збив автомобілем.

Як відомо, торік Рибченко вже притягувався за водіння в нетверезову виді. Але вийшов сухим з води... Рибченко має також міліцейське минуле, однак Кожухівський гарантував об’єктивність розслідування.

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Коментарі  

 
+3 #4 ввв 13.02.2017 18:51
поживем - побачимо.
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+8 #3 федор принципиальный 13.02.2017 18:41
Просто интересно,этот очередной балаган закончится как всегда-виновных нет,преступник на свободе .
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+3 #2 Wallkerss257@gmail.com 13.02.2017 17:37
Рыба моей мечты!
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+6 #1 стабилизец 13.02.2017 16:31
он и на смертном одре только про майно трындеть будет. маразм такой, как у всех околокорытных. :lol:
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