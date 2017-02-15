  НІ – БЕЗКАРНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖУРНАЛІСТІВ!

Підприємці вимагають зупинити знищення населення та економіки України

15 лютого 2017, 09:15 Новини Черкас та Черкаської області

Сьогодні на Соборній площі в Черкасах проходить акція протесту «проти вбивчої політики Верховної влади».

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Учасники – підприємці, висловлюють протест проти законів, що вступили в силу з 1-го січня 2017 року. За словами учасників, ці закони які вбивають село,підприємця, згортають всі соціальні програми , знищують економіку та населення України.

«Кожен день Уряд видає Постанови, Порядки,Накази які суперечать Конституції України. Замість боротьби з корупцією, навпаки створюються умови для збагачення чиновників, встановлення монополій, приватизації Держави та знищення промисловості та сільського господарства. Бездарна політика влади призвела до  зубожіння громадян, закриття шкіл та лікарень , розорення підприємців, як джерела наповнення бюджетів всіх рівнів. Уряд створив умови для вимирання пенсіонерів, людей, що створювали матеріальні блага, яка сьогодні влада присвоїла. Громаді встановлено абсолютно необгрунтовані тарифи, що лягли в основу «казково» високих заробітних плат чиновників», – говорить голова профспілки «Солідарність» Ольга Ракова

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Коментарі  

 
+4 #12 Підприємець 15.02.2017 14:21
Цитую Реаліст Комаров:
Цитую Олекса:
Пора уже переходить на массовые акции протеста ибо наша жизнь и жизнь наших детей под угрозой от деятельности этой власти.И хотелось бы обратиться к тем,чья продажная активность своих голосов на выборах этой власти,как и предыдущей,- вы довольны той сделкой,которая позволила этим зубикам.бобовым и прочей сволоте прийти к власти.

Згоден з Вами, але треба врахувати довгостроковіст ь подібних протестів. Для цього потрібні кошти та грантів вже не буде, а бізнес такі гроші не дасть. Отже, лишається тільки для галочки....так, як сьогодні.

Не все вирішують тільки гроші...Це точно!
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+6 #11 Роман 15.02.2017 14:16
Цитую Реаліст Комаров:
Цитую Олекса:
Пора уже переходить на массовые акции протеста ибо наша жизнь и жизнь наших детей под угрозой от деятельности этой власти.И хотелось бы обратиться к тем,чья продажная активность своих голосов на выборах этой власти,как и предыдущей,- вы довольны той сделкой,которая позволила этим зубикам.бобовым и прочей сволоте прийти к власти.

Згоден з Вами, але треба врахувати довгостроковіст ь подібних протестів. Для цього потрібні кошти та грантів вже не буде, а бізнес такі гроші не дасть. Отже, лишається тільки для галочки....так, як сьогодні.

Довгостроковiст ь зависит от кол-ва протестцующих.Прийдёт 100чел.влада не заметит,100 тысяч,забеспоко ится 500тыс,усрутся и побегут. Протесты вРумынии,в Южной Кореи,тому доказательства.Всё зависит от того,хотим ли мы и дальше нищенствовать в стране ,где есть всё для лучшей жизни,с этой властью.
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+5 #10 За справедливість 15.02.2017 14:01
Місячна зарплата голови правління "Нафтогазу" Коболєва становить 2 млн. грн. (70 тис. доларів США), зарплата керівника "Укргазвидобуван ня" Прохоренка перевищує 1 млн. грн. (35 тис. доларів США). Надзвичайно високі зарплати і у керівників "Укрзалізниці", "Укрпошти" та багатьох інших "реформаторів". Зарплата ж Президента країни з самою найрозвинутішою світовою економікою (США) становить 33 тис. доларів на місяць. А ще зарплата цих "роботяг" в десятки разів перевищує зарплати Президента України та Прем'єр-Міністра України разом узяті, що не повинно бути в принципі. Більш того, вони сплачують єдиний соціальний внесок лише із сорока тисяч грн. (8800 грн.), а справедливо було б сплачувати з усієї зарплатні, як сплачують всі громадяни України (440000 грн).
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+6 #9 Реаліст Комаров 15.02.2017 12:54
Цитую Олекса:
Пора уже переходить на массовые акции протеста ибо наша жизнь и жизнь наших детей под угрозой от деятельности этой власти.И хотелось бы обратиться к тем,чья продажная активность своих голосов на выборах этой власти,как и предыдущей,- вы довольны той сделкой,которая позволила этим зубикам.бобовым и прочей сволоте прийти к власти.

Згоден з Вами, але треба врахувати довгостроковіст ь подібних протестів. Для цього потрібні кошти та грантів вже не буде, а бізнес такі гроші не дасть. Отже, лишається тільки для галочки....так, як сьогодні.
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+4 #8 стабилизец 15.02.2017 12:47
Понять можно. Раньше писали себе нулевые доходы и не парились, теперь придется думать - 5 грн. задекларировать или 10. :lol:
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+9 #7 Мастер и Маргарита 15.02.2017 12:23
Позно, Аннушка уже разлила масло на Майдане...
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+3 #6 депутат 15.02.2017 11:18
Молодці, істинні патріоти, відображають інтереси всіх верств населення, а не тільки свої особисті, як це робить більшість,(земл я, пільги, пенсії) потрібно підтримувать.
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+9 #5 Мудрагель 15.02.2017 11:16
Маловато людей, або погана підготовча робота, або підприємцям по барабану. Думають, що за них хтось, щось зробить.
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+7 #4 Тарас 15.02.2017 11:14
Пора направляти в АТО. :-x Керівники підприємств - собі зарплата 200 тисяч в місяць, рядовим бідолагам не хотять 3200 платити. Ганьба!
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+7 #3 palamar 15.02.2017 11:09
Тупе гасло. Ну можна ж було зосередитись на чомусь конкретному. А так про все і ні про що. Акція для галочки
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