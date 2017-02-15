Підприємці вимагають зупинити знищення населення та економіки України

Сьогодні на Соборній площі в Черкасах проходить акція протесту «проти вбивчої політики Верховної влади».
Учасники – підприємці, висловлюють протест проти законів, що вступили в силу з 1-го січня 2017 року. За словами учасників, ці закони які вбивають село,підприємця, згортають всі соціальні програми , знищують економіку та населення України.
«Кожен день Уряд видає Постанови, Порядки,Накази які суперечать Конституції України. Замість боротьби з корупцією, навпаки створюються умови для збагачення чиновників, встановлення монополій, приватизації Держави та знищення промисловості та сільського господарства. Бездарна політика влади призвела до зубожіння громадян, закриття шкіл та лікарень , розорення підприємців, як джерела наповнення бюджетів всіх рівнів. Уряд створив умови для вимирання пенсіонерів, людей, що створювали матеріальні блага, яка сьогодні влада присвоїла. Громаді встановлено абсолютно необгрунтовані тарифи, що лягли в основу «казково» високих заробітних плат чиновників», – говорить голова профспілки «Солідарність» Ольга Ракова
Не все вирішують тільки гроші...Це точно!
Довгостроковiст ь зависит от кол-ва протестцующих.Прийдёт 100чел.влада не заметит,100 тысяч,забеспоко ится 500тыс,усрутся и побегут. Протесты вРумынии,в Южной Кореи,тому доказательства.Всё зависит от того,хотим ли мы и дальше нищенствовать в стране ,где есть всё для лучшей жизни,с этой властью.
Згоден з Вами, але треба врахувати довгостроковіст ь подібних протестів. Для цього потрібні кошти та грантів вже не буде, а бізнес такі гроші не дасть. Отже, лишається тільки для галочки....так, як сьогодні.