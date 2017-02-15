Підприємці вимагають зупинити знищення населення та економіки України

Сьогодні на Соборній площі в Черкасах проходить акція протесту «проти вбивчої політики Верховної влади».



Учасники – підприємці, висловлюють протест проти законів, що вступили в силу з 1-го січня 2017 року. За словами учасників, ці закони які вбивають село,підприємця, згортають всі соціальні програми , знищують економіку та населення України.

«Кожен день Уряд видає Постанови, Порядки,Накази які суперечать Конституції України. Замість боротьби з корупцією, навпаки створюються умови для збагачення чиновників, встановлення монополій, приватизації Держави та знищення промисловості та сільського господарства. Бездарна політика влади призвела до зубожіння громадян, закриття шкіл та лікарень , розорення підприємців, як джерела наповнення бюджетів всіх рівнів. Уряд створив умови для вимирання пенсіонерів, людей, що створювали матеріальні блага, яка сьогодні влада присвоїла. Громаді встановлено абсолютно необгрунтовані тарифи, що лягли в основу «казково» високих заробітних плат чиновників», – говорить голова профспілки «Солідарність» Ольга Ракова

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