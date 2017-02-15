У «Черкасиобленерго» призначили нового керівника

13 лютого 2017 р. відбулися позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго». Ініціатором та організатором проведення цих зборів виступив Фонд державного майна України. Про це повідомили на сайті Фонду державного майна України.

Реєстрація акціонерів та самі збори були на грані зриву, оскільки близько восьмої ранку на місце їхнього проведення прибула група невідомих осіб (близько 25 чоловік) в спортивній формі та балаклавах. Вони блокували вільний доступ акціонерів, членів реєстраційної комісії, голови та секретаря зборів.

Для припинення вчинення невідомими особами протиправних дій акціонерами були викликані співробітники поліції. Але й після прибуття поліції, група невідомих не припиняла перешкоджати акціонерам потрапити до місця проведення зборів. На запити акціонерів та поліції про наявність правових підстав такого блокування невідомі особи відмовчувалися.

Після з’ясування всіх обставин поліція розблокувала прохідну та забезпечила вільний доступ акціонерів до місця проведення зборів.

За результатами голосування на зборах, акціонерами було припинено тимчасове виконання повноважень голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» Кузьмінської Світлани Олександрівни та обрано виконуючим обов'язки голови колегіального виконавчого органу ПАТ «Черкасиобленерго» Самчука Олега Григоровича, кандидатуру якого запропонувало Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

За інформацією від новообраного в.о. голови колегіального виконавчого органу ПАТ «Черкасиобленерго» Самчука О.Г., проведення реєстраційних дій, пов’язаних зі зміною відомостей про виконавчий орган ПАТ «Черкасиобленерго», є неможливим, з підстав того, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань існує ряд заборон. Наразі, проводяться консультації з питань зняття вищезазначених заборон та приведення інформації в ЄДР до відповідності з рішеннями, прийнятими на загальних зборах.

В свою чергу, Фонд прогнозує, що рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» від 13.02.2017 р. буде оскаржено заінтересованими у цьому особами.

Нагадаємо, напередодні Фонд державного майна звернувся до правоохоронних органів з проханням забезпечити правопорядок під час проведення зборів у зв‘язку з можливою загрозою їх зриву керівництвом ПАТ.

Неможливість проведення загальних зборів Товариства і, як наслідок, неможливість зміни менеджменту, призводять до нарощення боргів перед ДП «Енергоринок», виведення обігових коштів з Товариства та загрожують безпеці об’єднаної енергетичної системи.

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