Депутата спіткала тригодинна черга у фіскальній службі

Депутат Черкаської обласної ради Олексій Давиденко мав труднощі при оформленні електронного ключа – цифрового коду, який необхідний для заповнення декларації. На неорганізованість процесу отримання таких електронних ключів і процесу подачі електронної декларації пан Давиденко поскаржився журналісту «Прочерку» вчора у приміщенні ДФС Черкаської області.

- Я прийшов сьогодні на 9 годину оформити цей електронний ключ для декларації, чекав три з половиною години, щоб мене прийняли, бо тут в одному кабінеті і приватні підприємці, і службові посадовці, і люди, які тільки збираються йти на державну службу. При чому з усієї області, - розповідає депутат.

Пан Давиденко каже, що для оформлення цього електронного ключа можна використовувати й інші варіанти, наприклад «Приват 24»

- А якщо в мене немає картки цього банку, то що мені робити? - обурюється Давиденко.

Він незадоволений тим, що обласна влада не потурбувалась про те, аби зробити цю процедуру організовано для всіх бажаючих депутатів.

- Я, наприклад, із Сміли. Повинен приїхати сюди і стояти в черзі у свій робочий час. Це добре, що тут недалеко. А що робити, наприклад, депутатам із Умані? Обласна рада, в особі голови облради Вельбівця, могла зробити все організовано.

Незадоволений депутат і відсутністю інформації щодо того, як за правилами потрібно проходити процедуру подачі декларації.

- Мене цікавило, чи можна використовувати цей ключ двічі, якщо я не зможу заповнити 8 сторінок декларації за один раз. Тут же знизують плечима, кажуть, що не знають, - розповідає депутат, а також додає, що термін подачі декларації цьогоріч до 1 квітня. А тому, за його словами, важко навіть уявити, які черги будуть за електронними ключами ближче до цього терміну.

У прес-центрі ДФС Черкаської області пояснюють: проблема з оформленням безкоштовних ключів ДФС України для депутата дійсно є, але вона не вирішується на рівні головного управління фіскальної служби області. Фахівці, які оформлюють електронні ключі у приміщенні головного управління ДФС, підпорядковуються іншій організації, центральний офіс якої знаходиться у Києві.

- ДФС України одна з багатьох організацій, які надають послуги з оформлення ключів. Їх повний перелік розміщений на порталі Мінюсту. Це приміром, ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, Державна казначейська служба України, МВС, ПАТ «Приватбанк», ПАТ «УкрСиббанк». Безкоштовні ключі ДФСУ у Черкаській області видають лише 3 особи (2 в Черкасах та 1 в Звенигородці). Через це і є черги. Для заповнення електронних декларацій за допомогою безкоштовних ключів ДФСУ їх необхідно отримати два: перший видається приватним особам (які бажають отримати електронну довідку про доходи), другий – відповідальним особам організації, які беруть ці ключі для всіх своїх працівників. Враховуючи, що в обласній раді, так само, як у міських, районних та сільських радах всієї області немає таких відповідальних осіб, депутати змушені самотужки отримувати ці ключі і стояти в чергах. Ця проблема характерна не тільки для нашої області і головне управління повідомило про неї установу, яка відповідає за оформлення ключів ДФСУ. Зрозуміло, що з наближенням кінцевого терміну подачі декларації, будуть черги і будуть невдоволені, тому радимо не зволікати з отриманням ключів для заповнення декларації і звертатись для цього не лише до ДФС, - пояснили в обласному управлінні ДФС.

Також фіскали пообіцяли найближчим часом роз’яснити всім, кому необхідно заповнювати електронну декларацію, нюанси процедури отримання і використання ключів.

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