Екологи і рятувальники не можуть перевірити законність заправки при виїзді з Черкас (ФОТО, ВІДЕО)

Заступник начальника екологічної інспекції в Черкаській області Олександр Позняков погоджується з тим, що заправка, на яку сьогодні приїхали активісти, є об’єктом з підвищеною небезпекою.

Однак, за його словами, офіційних заяв необхідних для перевірки цього об’єкту, до управління екології не надходило.

Натомість представники ГО «Автомайдан-Черкаси» наголосили, що надсилали лист з проханням перевірити цю та інші подібні заправки. Позняков на це відповів, що є певна процедура оформлення таких заяв.

Також на місце прибув і начальник Черкаського міськрайонного відділу Управління ДСНС у Черкаській області підполковник служби цивільного захисту Андрій Хижняк, якого активісти також попросили перевірити незаконну, на їх думку, заправку.

Представник ДСНС сказав, що не може зайти на територію цього об’єкту, бо інакше він порушить закон.

– Зараз накладено мораторій на перевірки і ми не маємо жодного права перевіряти такі об’єкти. Для перевірки потрібно пройти визначену процедуру.

Зрештою працівники поліції зайшли до приміщення заправки. де знайшли куточок споживача. Там виявилися документи на продукцію – газ, однак документів на саме розміщення заправки немає.

Пізніше активісти відвідали ще одну за правку у межах міста - на вулиці Надпільній. Детальніше у відео.

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