Бійка школярів до інвалідності: лише один з 10-ти кинувся рятувати чуже життя

В Умані школяр підстеріг свого однокласника і зробив з нього інваліда. Хлопця вдалося врятувати від смерті тільки завдяки професіоналізму лікарів. Підлітка-агресора бояться навіть батьки, а втім, відрахувати зі школи його не можуть.



Про це інформують "Надзвичайні новини".

У 14-тирічного Вадима шрам через увесь живіт. Унаслідок бійки з однокласником він залишиться інвалідом.

«Були вже виявлені ознаки внутрішньої кровотечі. Це звісно дуже великий ризик для життя. Хлопчик в терміновому порядку був направлений до операційної. Йому провели оперативне втручання. Хірургам довелося видалити йому селезінку, оскільки вона була травмована», - розповіла заступник керівника Уманської міської лікарні Людмила Лісаченко.

Постраждалий школяр Вадим Заболотній розповів, що сварка сталася під час уроку хімії: «І він сказав, що буде «стрілка». Я відмовлявся, а після уроків він на мене вже чекав».

Вадим розповідає, як однокласник перестрів його на шляху додому. На очах у інших школярів він накинувся на хлопця з кулаками.

«Він мені зробив два удари в голову, я зігнувся. Тоді ми вже мали всі уходити по домам. Я чую, що він ззаду до мене підбігає і б'є мене в ребро. Я згинаюся, і все», - розповів Вадим про останнє, що пам’ятав після бійки.

За нерівним боєм спостерігали щонайменше десятеро школярів, і лиш один кинувся рятувати хлопчика.

«Я підійшов, ударив Владіка, взяв його за шию і положив. Потім нас розійняв однокласник, сказав: досить. Я встав, підняв Вадима і ми пішли додому», - розповів Іван Стрелець, який врятував постраждалого.

За свій порядний вчинок Іван тепер отримує на свій телефон погрози.

«Погрожував Вані, писав смс-ки ввечері. Навіть не він, а його старші друзі писали Вані, що ми тебе перестрінем і так далі», - розповіла матір Івана Олена Пасічнюк.

Батьки Владислава – так звуть малого нападника – спочатку допомагали сім'ї постраждалого грошима. Але взамін просили забрати з поліції заяву.

Батько постраждалого школяра Олег відмовився: «Я остаточно їм сказав, що однозначно забирати не будемо. Хочу, щоб їхнього сина наказали. Не ми будемо наказувати, а суд».

Після такої відповіді родина підозрюваного найняла адвоката і відмовилася сплачувати кошти до рішення суду. З журналістами вони говорити теж не хочуть.

«Розумієте, у мене зараз така ситуація. Я зараз ні з ким, ні про що не буду розмовляти. Я не хочу, щоб розповсюджувалася інформація», - сказав Руслан Риженко.

У школі Владислава називають проблемною дитиною. За словами вчителів, основним його захопленням є кікбоксинг. «Має запальний, неврівноважений характер. Дуже часто виникали словесні з дітьми перепалки. Він міг матюкатися. На уроках неактивний, неуважний, часто порушує дисципліну», - каже класний керівник Ольга Ільніцька.

Батьки інших школярів тепер забили на сполох. Просять, аби Владислава ізолювали від їхніх дітей.

«Бійка може бути, і вона стається завжди – це нормальний факт. Але тут є агресія. Я не вважаю, що це треба просто так залишити», - пояснює матір дев'ятикласника Марина.

Але директор тільки розводить руками. Виявляється, за законом немає підстав виключати Владислава зі школи. Принаймні, доки його не судили.

«Не чув я про закони в Україні, які б давали мені можливість, підставу його виключити із учнів закладу. Проходить досудове розслідування, я думаю, що воно завершиться судом», - сказав директор школи Володимир Сокирський.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Попри юний вік школяреві, що так покалічив однолітка, загрожує зовсім недитяче покарання.

«За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження, передбачене ч. 1 ст. 121 ККУ, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років», - повідомила речниця Уманського відділу поліції Леся Усенко.

Тим часом біля ліжка Вадима чергують то бабуся, то мати. Лікарі попередили, що може знадобитися ще одна недешева операція. А в сім'ї вдома ще 11-місячна дитина.

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