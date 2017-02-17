В Черкасах, в рамках спецоперації, затримано зловмисника, який захопив у заручники працівника поліції

Під час проведення санкціонованого обшуку власник приміщення під загрозою застосування вогнепальної зброї захопив у заручники одного з працівників поліції. Протягом двадцяти хвилин в результаті проведеної спецоперації заручника було звільнено. Зловмисника затримано.





Сьогодні в рамках відкритого кримінального провадження, в одному із будинків міста Черкас працівники поліції проводили санкціонований обшук. Коли працівники поліції намагалися ознайомити власника з ухвалою, чоловік дістав предмет, схожий на вогнепальну зброю та під загрозою її застосування захопив одного з працівників поліції в заручники

На місце події негайно виїхали батальйон поліції особливого призначення, слідчо-оперативна група Черкаського відділу поліції та керівництво ГУНП. Терміново було розроблено спецоперацію по звільненню заручника та розпочаті перемовини зі зловмисником. Коли стало зрозуміло, що він не йде на контакт, була проведена силова операція, в результаті якої зловмисника затримано, а заручника звільнено та передано лікарям.

Під час проведеного санкціонованого обшуку спільною групою кримінальної поліції Уманського та Черкаського відділів в приміщенні зловмисника виявили декілька предметів, схожих на автоматичну вогнепальну зброю, частини до вогнепальної зброї, арбалет, гранату РГД-5 споряджену запалом, суху речовину зеленого кольору схожу на марихуану, пристрої для куріння марихуани, відео та фото, схоже на порнографічне та предмети інтимного характеру.

Всі виявлені речові докази вилучено та направлено на експертизи. Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК України. За даним фактом Черкаським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 349 (Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років. Після надходження результатів експертиз буде вирішуватись питання про відкриття ще ряду кримінальних проваджень.

Сектор комунікації в Черкаській області

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