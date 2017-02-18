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Віктору Ющенку присвоїли звання Почесного професора ЧНУ

18 лютого 2017, 13:18 Новини Черкас та Черкаської області

Віктор Ющенко став Почесним професором Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Таке рішення шляхом таємного голосування ухвалила вчена рада університету на черговому засіданні 14 лютого, інформує прес-служба вишу.

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Із відповідною ініціативою виступили члени вченої ради навчально-наукового інституту історії і філософії. У витягу з протоколу їх рішення від 13 лютого йдеться про те, що Президент України (2005-2010) Віктор Ющенко є державним діячем, патріотом України, багато зробив для популяризації української історії і культури та в цілому українства в світі. Як голова Наглядової ради університету Віктор Андрійович Ющенко сприяє розвитку університету, бере участь у науково-практичних конференціях, допомагає в організації навчальної практики та виданні наукових праць.

Рішення істориків оголосив проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності професор Сергій Корновенко.

Професор Анатолій Чабан додав, що саме за сприяння Віктора Ющенка відновлювалися історико-культурні пам’ятки області та створювалася інфраструктура в населених пунктах, де вони розміщені. Його заслуги перед Черкащиною, перед історичною наукою неоціненні.

Ініціативу підтримала студентська рада університету. Її голова Юлія Нечипоренко зазначила, що Віктор Ющенко увійшов в історію України як перший справді український Президент. Тому присвоєння йому звання Почесного професора ЧНУ позитивно вплине на імідж та авторитет навчального закладу.

Таким чином, Віктор Ющенко поповнив перелік почесних професорів ЧНУ.

Наразі цього звання удостоєно 12 науковців, державних, громадських діячів.

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Коментарі  

 
0 #22 Петрович 18.02.2017 23:03
Цитую ...:
Він су-ра повинен сидіть в тюрязі за все що прос*ав з помаранчевою. Довічно сидіть. Нічим од януковича, поршенка та інших тварин не відрізняється. Скажи хто твій друг і я скажу хто ти.

В Південній Кореї після 1993 року кожен наступний президент "садив" попереднього. Так в "люди" й вийшли. Схоже, що й Україні без подібного досвіду не обійтись.
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0 #21 Петрович 18.02.2017 22:56
Буде розповідати як прос*ав державу...
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-1 #20 Реаліст 18.02.2017 22:43
Можете мінусувати. Але в сучасній Україні це був поки що єдиний український президент (не єврей, не зек, не клановий), якого треба було слухати, за якого не було соромно, який і розпочав повернення Україні України. Якби ще менше юльок навколо було.
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0 #19 Пенсіонер 18.02.2017 22:40
Йому ще тільки почесного професора не вистачає...
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0 #18 Черкащанин 18.02.2017 22:35
Цитую *:
Цитую Черкащанин:
Саме за допомогою цього "державного діяча" до влади прийшов Янукович...


І що? Тобі зараз краще живеться?

Ні, не краще. Але в той час Президентом могла стати інша людина і можливо все було б інакше.
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0 #17 ввв 18.02.2017 21:49
ЯКЕ ЇХАЛО ТАКЕ І ЗДИБАЛО ,,,
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+1 #16 Іван 18.02.2017 21:46
Після цього Черевка треба вигнати с**ною метлою з ЧНУ за кумовство і вельми низький інтелект. Скільки можна працевлаштовува ти в ЧНУ цих нафтолинових бездарів-прохіндєєв. ЧНУ -це не помійня для відходів.
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+6 #15 Іван 18.02.2017 20:30
Ющенко треба присвоїти звання почесного м**ака України. Бездарна нікчема, яка прос*ала Україну без шансів на відновлення. Ганьба Черевку і його підх*луйникам!
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+7 #14 руки 18.02.2017 18:30
+ золоту підкову ,як бонус
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0 #13 слава 18.02.2017 17:57
слава україні .
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