Віктору Ющенку присвоїли звання Почесного професора ЧНУ

Віктор Ющенко став Почесним професором Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Таке рішення шляхом таємного голосування ухвалила вчена рада університету на черговому засіданні 14 лютого, інформує прес-служба вишу.





Із відповідною ініціативою виступили члени вченої ради навчально-наукового інституту історії і філософії. У витягу з протоколу їх рішення від 13 лютого йдеться про те, що Президент України (2005-2010) Віктор Ющенко є державним діячем, патріотом України, багато зробив для популяризації української історії і культури та в цілому українства в світі. Як голова Наглядової ради університету Віктор Андрійович Ющенко сприяє розвитку університету, бере участь у науково-практичних конференціях, допомагає в організації навчальної практики та виданні наукових праць.

Рішення істориків оголосив проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності професор Сергій Корновенко.

Професор Анатолій Чабан додав, що саме за сприяння Віктора Ющенка відновлювалися історико-культурні пам’ятки області та створювалася інфраструктура в населених пунктах, де вони розміщені. Його заслуги перед Черкащиною, перед історичною наукою неоціненні.

Ініціативу підтримала студентська рада університету. Її голова Юлія Нечипоренко зазначила, що Віктор Ющенко увійшов в історію України як перший справді український Президент. Тому присвоєння йому звання Почесного професора ЧНУ позитивно вплине на імідж та авторитет навчального закладу.

Таким чином, Віктор Ющенко поповнив перелік почесних професорів ЧНУ.

Наразі цього звання удостоєно 12 науковців, державних, громадських діячів.

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