У Черкасах відкрили спортзал імені Сергія Амброса

Спортзал для дітей, батьки яких не мають можливості оплачувати заняття спортом, відкрився сьогодні в Черкасах, у приміщенні колишньої тютюнової фабрики. Спортивний зал названо на честь ініціатора його створення, загиблого бійця батальйону «Азов» Сергія Амброса.





Символічно, що відкриття залу відбулося у день пам’яті полеглих героїв Майдану.

Перерізати стрічку під час відкриття закладу було довірено батькові бійця Сергію Васильовичу.

– Здійснилася одна із мрій нашого сина, – сказав він. – На жаль, це сталося після його загибелі. Це – той зал, про який він мріяв. Я думаю, що незабаром здійсняться й інші мрії Сергія – про нову Україну, яку ви, молоді люди, своїми силами збудуєте. Хочу подякувати всім, хто доклав зусиль, щоб цей зал сьогодні було відкрито.

Учасники урочистостей подивилися показовий бійцівський турнір та переглянули документальний фільм про створення залу.

Заклад, відкритий стараннями «азовців», створено на кошти громадського бюджету Черкас, за сприяння міської ради.

– Усе, що тут є, – це втілення мрій Сергія, – сказав у коментарі «Прочерку» один із активістів руху за створення спортзалу Дмитро Кухарчук. – Зробили все максимально так, як він хотів. Це – соціальний проект, передусім для малозабезпечених категорій громадян, а також для всіх охочих.

За словами Дмитра, заняття у залі будуть для всіх безкоштовні. Однак тих, хто має таку можливість, проситимуть робити благодійні внески. Оскільки передбачається велика кількість охочих займатися в залі, передусім таку можливість надаватимуть представникам пільгових категорій. Перший тиждень зал працюватиме у тестовому режимі. Порядок роботи залу буде опубліковано згодом.

Сергій Амброс – черкащанин, ультрас, активіст Революції Гідності і боєць полку АЗОВ, який у свої 24 роки загинув на Сході України у м. Широкине в лютому 2015 року. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня та орденом “Народний Герой України”. На знак поваги до Сергія, побратими з Цивільного Корпусу та полку АЗОВ і вирішили створити у Черкасах соціальний спортивний зал.

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