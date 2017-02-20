Імпічмент меру, референдум і 20 тисяч людей в Соснівці, - активісти про можливі наслідки слухань

Громадські слухання з приводу забудови у черкаській Соснівці, які так і не вдалось провести в неділю, 19 лютого, можуть закінчитись навіть оголошенням імпічменту меру Черкас. Таке припущення на сьогоднішній прес-конференції зробив депутат Олексій Романов.



Зокрема, він наголосив, що згідно з обіцянкою черкаського мера, жодних забудов у Соснівці без згоди громади не буде.

- Бондаренко неодноразово зауважував, що якщо не буде згоди громад, то про жодні забудови мови йти не буде, - сказав Романов.

Депутат черкаської міськради Павло Карась також наголосив на тому, що змінити формат громадських слухань наразі неможливо.

- Громадські слухання у форматі обговорень несуть рекомендаційний характер. Змінити формат не можна, місцевий референдум в Черкасах також неможливий, - зазначив депутат.

Також активісти проаналізували учорашню спробу провести громадські слухання та відзначили, що в залі було багато людей, які прийшли на слухання або з примусу, або за певну плату.

- На громадські слухання прийшли люди, яким заплатили по 200 грн, і вони були готові знову розіп'яти Христа. Вони навіть чітко не могли пояснити, чого прийшли. Це найбільша хвороба Черкас, адже середньостатистичний черкащанин залишився вдома займатись своїми справами, - заявив Павло Карась.

Він також додав, що це – результат безкарності , і згадав про скандал навколо минулих виборів у Черкасах і кримінальні справи щодо їх фальсифікації.

За словами Карася, у черкаській Соснівці, згідно з проектом, планують збудувати житловий комплекс для 20 тисяч людей і з густотою будівель, більшою, ніж на Митниці.

Депутат Романов також пояснив, чому на його думку, учора багато людей просто не потрапили на громадські слухання.

- Цинізм почався з того, що було оголошено про початок слухань о 14 годині. За годину до початку в залу привели групу людей. Які зайняли більшість місць. Я там зустрів кількох людей зі свого мікрорайону, які є безробітними. Коли я сказав їм: «що ви робите? Ваші діти не побачать цих лісів, місто залишиться без легень», один із них віддав мені мандат і сказав, що не буде за це голосувати, навіть взявши гроші. Не важко здогадатись, хто це організував. Це вигідно забудовнику, - розповів Романов.

Колишній член виконкому Черкаської міськради Іван Кієнко наголосив на тому, що в Черкасах є більше тисячі воїнів АТО і абсолютна більшість з них не отримала від влади передбаченої законом земельної ділянки.

- Людям, які ризикували своїм життям, захищали Україну, немає землі. В той час як наближеним до влади виділяють великі ділянки в Соснівці.

Активісти також наголосили, що на наступних громадських слуханнях не можна буде отримати більше одного мандату, адже буде контроль як на виборах, а процедура отримання мандатів транслюватиметься.

реклама

