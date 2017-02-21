Більшість будинків на Митниці залишились без опалення

Сьогодні вранці стався порив тепломережі по вулиці Гагаріна. Через це більшість будинків мікрорайону Митниця залишилися без гарячої води та теплопостачання. Така ситуація триватиме щонайменше добу. Про це в коментарі кореспонденту УНН-Центр повідомив директор департаменту ЖКК Черкаської міської ради Олександр Яценко.

“Ця тепломережа належить Черкаській ТЕЦ. Зараз працівники цього підприємства працюють над усуненням проблеми. Керівництво ТЕЦ запевнило нас у тому, що до середи порив буде ліквідовано”, - сказав Олександр Яценко.

Він додав, що над ліквідацією аварії працюють також робітники Соснівського СУБу.

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