У Чорнобаї достойною грою вшанували пам’ять відомого тренера

Футбольне змагання з міні-футболу серед ветеранів на Кубок пам’яті Івана Дошкаря - відомого футболіста, тренера, Почесного громадянина селища Чорнобай - вже одинадцятий рік поспіль в лютому проводяться в стінах Чорнобаївського спортивного комплексу. Ідея проводити щорічно такий турнір виникла ще в 2007 році у Петра Душейка та тодішнього очільника селищної громади Григорія Злидара, аби достойно вшанувати і навічно зберегти пам’ять про спортсмена.





Відкриття турніру розпочалось з вітань почесних гостей: зі спогадами про спортивне життя Івана Дошкаря та його досягнення у футболі виступали олімпійський чемпіон Андрій Хіміч, селищний голова Алла Мірошниченко, голова Чорнобаївської районної спілки ветеранів Афганістану, голова Федерації футболу Чорнобаївського району Юрій Батурін, депутати районної ради ВО «ЧЕРКАЩАНИ».

Голова РДА Сергій Джоболда у своєму виступі висловив подяку засновникам турніра та ще раз нагадав, що Іван Іванович, не будучи уродженцем нашого району, зробив для розвитку спорту Чорнобаївщини дуже багато:

- Людина живе доти, доки живе пам’ять про неї та живе її справа. І свідченням цьому - цей турнір та досягнення ФК «Колос», який за часів Івана Дошкаря здобував перемоги на чемпіонатах області, а в минулому році показав хороші результати, а юнацька футбольна команда стала чемпіоном області.

Один із засновників турніру Петро Душейко - Почесний голова асоціації «Незалежне об’єднання сільськогосподарських підприємств Чорнобаївського району», відкриваючи турнір наголосив, що спорт завжди був поза політикою, і згадав ті часи, коли ФК «Колос» за тренерства Івана Дошкаря грав у вищій лізі і став триразовим чемпіоном області та володарем Кубка.

- Під час спортивної боротьби заповнені трибуни вболівальників і гравці ставали одним цілим – єдиною громадою в результаті чого й досягали таких результатів. Так і сьогодні не зважаючи на різні політичні погляди та приналежність до різних партії, які тільки роз’єднують людей та зводять лобами, ми всі повинні об’єднатися навколо однієї цілі - збереження нашої країни, району та наших територіальних громад. А проведення турніру пам’яті насамперед потрібно не тим, кого вже немає серед нас, а тим, хто Івана Дошкаря знав, як футболіста, хорошого друга і прекрасну людину, і хто сьогодні продовжує грати у футбол, залишаючись чудовим прикладом для наслідування молоді.

Перший удар по футбольному м’ячу, як і торік, зробив онук Івана Дошкаря Максим, якому така почесна місія припала до душі. Можливо колись і він полюбить цей вид спорту так, як любив його дідусь.

А далі на футбольний майданчик вийшли гравці, які свого часу грали з Іваном Івановичем, товаришували та працювали з ним.

Фінальний матч був запеклим, адже чорнобаївці дуже хотіли здобути цей Кубок. Жага перемоги була неймовірна. В напруженій і одночасно дружній атмосфері перемогу вдруге поспіль святкувала команда смт. Чорнобай «Ветерани-40», минулорічні володарі Кубка і золотих медалей; друге місце посів золотоніський «Спартак», третє - місцева команда «Ветерани-50», четверте - футболісти з Драбова.

Кращими гравцями турніру серед ветеранів стали Олег Касяненко (м.Золотоноша), Микола Лук’янець (смт.Драбів), Сергій Потапов («Ветерани-40», смт.Чорнобай) та Сергій Черепенко («Ветерани-50»).

Усі переможці були нагороджені медалями, грамотами та грошовими винагородами. Драбівська команда, що не зайняла призового місця отримала заохочувальну грамоту за участь і відповідну винагороду.

А за традиційним поминальним обідом, який приготували кухарі СТОВ «Красенівське», усі спортсмени ще не один раз згадували свої футбольні поєдинки, пов’язані з товаришем, колегою і тренером Іваном Дошкарем.

Усе, що відбувалося цього дня на спортивному майданчику, відбувалося за фінансової підтримки та сприяння Петра Григоровича Душейка, депутата обласної ради ВО «ЧЕРКАЩАНИ» Сергія Васильовича Лихошерста та Чорнобаївської селищної ради.

Ніна Семенова, Валентина Згура

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