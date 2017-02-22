У міськради є «претензія» до підрядника, який понівечив бульвар

У департаменті архітектури та містобудування ЧМР підготували «претензію» до підприємства «Укрєвробуд-2013», яке залишило бульвар Шевченка зимувати в зруйнованому стані. Про це в коментарі виданню «ІнфоМІСТ» повідомив директор департаменту-замовника реконструкції Артур Савін.



За словами чиновника, міськрадою запропоновано провести експертизу, за якою буде визначено нові ями, які утворилися на бульварі після того, як підрядник зняв верхній шар асфальту. Ці ями «Укрєвробуд-2013» має усунути за власні кошти. Далі шар асфальту підприємство вже повинне укладати, згідно з підписаним договором. Савін резюмує, що підрядник «підвів» замовника.

У свою чергу міський голова Анатолій Бондаренко запевнив, що фрагмент бульвару можна відремонтувати за 3 тижні, але для цього необхідні сприятливі погодні умови. Нагадаємо, право на реконструкцію двох відрізків бульвару Шевченка отримало підприємство “Укрєвробуд-2013”, договір на загальну суму в 40 млн грн був укладений з ним 25 жовтня минулого року. Дедлайн робіт – кінець 2017 року. Згідно з договором, до кінця 2016 року "Укрєвробуд" мав отримати від міської ради 12,7 млн грн. на ремонт першої ділянки. Натомість підприємство отримало авансу 5,18 млн. Крім того, у листопаді-грудні минулого року підрядник отримав близько 2,3 млн грн. авансу на ремонти відрізку від Небесної сотні до вул. Героїв Сталінграду, де роботи не були розпочаті, і ще близько 1,1 млн на капремонт вулиць Золотоніської і узвозу Франка.

Першим мав ремонтуватися відрізок бульвару від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні. Роботи по фрезеруванню розпочалися там 1-го листопада. Через 20 днів після того міський голова Бондаренко повідомляв журналістам: сподівається, що вирівнювальний шар (перший із двох передбачених договором шарів – ред.) асфальту постелять на бульварі до кінця 2016 року. Проте в підсумку це так і не було зроблено. Уже в січні 2017 Артур Савін повідомляв, що завершити заплановані роботи «Укрєвробуду» завадили «примхи погоди». Анатолій Бондаренко натомість повідомляв, що нові ями, які утворилися на бульварі, підприємство ремонтуватиме за власний рахунок.

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