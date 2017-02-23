Тролейбусники готові страйкувати через розбиту дорогу на бульварі

Водії Черкаських тролейбусів можуть оголосити страйк. Про це у Фейсбуці написав член громадської ради при КП «Черкасиелектротранс» Валерій Мироненко.







За його словами це може статись через розбиту дорогу у центрі міста, яка «унеможливлює рух, розбиває і зношує нові тролейбуси».

«Водії нових машин готові вдаватися до радикальних дій, щоб хоч якось зберегти свої тролейбуси і готові блокувати рух транспорту центральною частиною вулиці Бульвару Шевченка. Якщо влада на чолі з міським головою Анатолієм Бондаренком найближчим часом не вирішить питання щодо забезпечення нормального і безпечного проїзду громадського транспорту центральними вулицями Черкас, водії будуть змушені оголосити страйк, незалежно від вказівок керівництва і міської влади не пустять жодного тролейбуса по небезпечній дорозі», - зазначив Мироненко.

Він вважає, що влада в свою чергу повинна максимально відреагувати на ту ситуацію, що склалася і у максимальні строки вжити всіх заходів для подолання тієї ямковості, яка утворилася.

Нагадаємо, міськрада винесла претензію підряднику, який займався ремонтом доріг на бульварі Шевченка.

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