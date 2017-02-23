Тролейбусники готові страйкувати через розбиту дорогу на бульварі

Водії Черкаських тролейбусів можуть оголосити страйк. Про це у Фейсбуці написав член громадської ради при КП «Черкасиелектротранс» Валерій Мироненко.
За його словами це може статись через розбиту дорогу у центрі міста, яка «унеможливлює рух, розбиває і зношує нові тролейбуси».
«Водії нових машин готові вдаватися до радикальних дій, щоб хоч якось зберегти свої тролейбуси і готові блокувати рух транспорту центральною частиною вулиці Бульвару Шевченка. Якщо влада на чолі з міським головою Анатолієм Бондаренком найближчим часом не вирішить питання щодо забезпечення нормального і безпечного проїзду громадського транспорту центральними вулицями Черкас, водії будуть змушені оголосити страйк, незалежно від вказівок керівництва і міської влади не пустять жодного тролейбуса по небезпечній дорозі», - зазначив Мироненко.
Він вважає, що влада в свою чергу повинна максимально відреагувати на ту ситуацію, що склалася і у максимальні строки вжити всіх заходів для подолання тієї ямковості, яка утворилася.
Нагадаємо, міськрада винесла претензію підряднику, який займався ремонтом доріг на бульварі Шевченка.
Це питання тупікове до жовтня місяця, от подивитеся. Треба знову знімати бордюри і наново будувати дорогу на бульварі. В іншому випадку це буде закопані у дєрьмо гроші а дорога простоїть менше року
І все ж.Чим думали?
Не так все просто, це все сплановано, щоб знищити траліки та транспортну реформу в місті.Навіть менеджер без клепки в голові б не дозволив би ремонтувати бульвар взимку.Якщо ВОНИ з ВОНА працює пішли на це то тільки за шалені кошти. Поїздка на інавгурацію до ТРАМПА.