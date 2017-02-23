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Тролейбусники готові страйкувати через розбиту дорогу на бульварі

23 лютого 2017, 09:02 Новини Черкас та Черкаської області

Водії Черкаських тролейбусів можуть оголосити страйк. Про це у Фейсбуці написав член громадської ради при КП «Черкасиелектротранс» Валерій Мироненко.

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За його словами це може статись через розбиту дорогу у центрі міста, яка «унеможливлює рух, розбиває і зношує нові тролейбуси».

«Водії нових машин готові вдаватися до радикальних дій, щоб хоч якось зберегти свої тролейбуси і готові блокувати рух транспорту центральною частиною вулиці Бульвару Шевченка. Якщо влада на чолі з міським головою Анатолієм Бондаренком найближчим часом не вирішить питання щодо забезпечення нормального і безпечного проїзду громадського транспорту центральними вулицями Черкас, водії будуть змушені оголосити страйк, незалежно від вказівок керівництва і міської влади не пустять жодного тролейбуса по небезпечній дорозі», - зазначив Мироненко.

Він вважає, що влада в свою чергу повинна максимально відреагувати на ту ситуацію, що склалася і у максимальні строки вжити всіх заходів для подолання тієї ямковості, яка утворилася.

Нагадаємо, міськрада винесла претензію підряднику, який займався ремонтом доріг на бульварі Шевченка.

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Коментарі  

 
0 #10 Антон 23.02.2017 11:06
Чому 10-ий маршрут так припаршиво ходить??? Дуже багато людей ним користується, це що автобусним підрядникам спецом зроблено?
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0 #9 ворюга бюджетный 23.02.2017 11:02
Это троллейбусы. А весь остальной транспорт теперь пошел по Фрунзе. И эту улицу расфигачили в смерть - теперь яма на яме. Пропала улица. А еще осенью делали ремонт. Достал уже этот Ворюга Ржавый.
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0 #8 Воділа 23.02.2017 10:58
Цитую Реаліст Комаров:
До цього все і йшло. І найгірше те, що питання тупикове мінімум ще на місяць- залежить від погоди.

Це питання тупікове до жовтня місяця, от подивитеся. Треба знову знімати бордюри і наново будувати дорогу на бульварі. В іншому випадку це буде закопані у дєрьмо гроші а дорога простоїть менше року
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+1 #7 федор принципиальный 23.02.2017 10:49
Если бы бондаренко с шуриком приобрели для города тралики за свои "честноукраденны е"деньги,то и отношение было бы к технике другое,а так шаровые троллейбусы-подарок от фирташа-чего их беречь,на своих "Лексусах" вышивают по городу и голова не болит,что полиция еще скажет по поводу обыска в мэрии-опять наумчук виноват.
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+3 #6 Автоводитель 23.02.2017 10:45
Вчера был в Черкассах- это просто жах!до каких пор нас с вами будут держать за лохов и терпил,я обращаюсь к водителям автотранспорта, или с нас не берут налоги на дороги?Почему мы ,разбивая свой автомобиль на дорогах,за ремонт,которых повторюсь ,мы платим,также безропотно отстёгиваем,но уже за ремонт автомобиля по вине автодора- на СТО.О какой нахрен революции достоинства нам плебеям можно говорить,что же мы за народ такой.
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+3 #5 стабилизец 23.02.2017 10:41
давно пора толю-железяку на перековку. выучить слово "инвестор" для мэрствования явно маловато.
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+3 #4 Бузя 23.02.2017 10:11
Їх можна зрозуміти,угроб лений вже не один новий тролейбус.Але,що ж можна зробити взимку?Навіть тим місцем,на якому сидимо,не можна було придумати розібрати дорогу в грудні!!!!!
І все ж.Чим думали?
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+6 #3 Светлана 23.02.2017 09:50
В неділю були в гостях у свекрухи (і вона, й ми живемо у центрі міста). Ми почали обурюватися тим, в що перетворив місто бондаренко. Торгаші, срач, мусор, тротуари, бульвар Шевченка!!!, МАФи по Гоголя. На, що отримали відповідь: "А я спілкуюся з подругами і він так усім подобається. От одарич нічого не робив в місті, а бондаренко, щось робить". Нас с чоловіком заціпило. За чотири дні ми прийшли до вісновку, що потрібно з якогось віку (є тверезі, логічно - мислячі, розумні люди похилого віку, але ...) заборонити голосувати.
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+3 #2 Це заплановано 23.02.2017 09:44
Цитую Реаліст Комаров:
До цього все і йшло. І найгірше те, що питання тупикове мінімум ще на місяць- залежить від погоди.

Не так все просто, це все сплановано, щоб знищити траліки та транспортну реформу в місті.Навіть менеджер без клепки в голові б не дозволив би ремонтувати бульвар взимку.Якщо ВОНИ з ВОНА працює пішли на це то тільки за шалені кошти. Поїздка на інавгурацію до ТРАМПА.
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+13 #1 Реаліст Комаров 23.02.2017 09:08
До цього все і йшло. І найгірше те, що питання тупикове мінімум ще на місяць- залежить від погоди.
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