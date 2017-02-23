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На Черкащині працівники поліції викрили чоловіка, який причетний до незаконного зберігання боєприпасів та наркотиків

23 лютого 2017, 15:14 Новини Черкас та Черкаської області

Бойові патрони різного калібру, димові шашки, гранату, запали до гранат, а також особливо небезпечну наркотичну речовину вилучили правоохоронці в домоволодінні 24-річного місцевого жителя. Речові докази направлено на експертизу. Триває досудове розслідування.

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В ході здійснення заходів спрямованих на профілактичне відпрацювання обслуговуючої території до співробітників Христинівського відділення поліції надійшла оперативна інформація про можливу причетність до незаконного поводження зі зброєю 24-річного місцевого жителя.

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В ході реалізації даної інформації, правоохоронці отримали ухвалу суду для проведення санкціонованого обшуку в домоволодінні зазначеної особи. Під час обшуку оперативна інформація знайшла своє підтвердження.

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У схованці під підлогою, поліцейські виявили ряд заборонених предметів, що за зовнішніми ознаками схожі на патрони різного калібру, а саме 22 патрони калібру 7,62 мм, 49 патронів калібру 5,45 мм, 49 патронів калібру 9 мм, один патрон калібру 14,5 мм, гранату РГД-5, два окремих запали до гранат та димову шашку.

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Чіткого пояснення щодо походження зазначених речей чоловік надати не зміг. На горищі в зазначеного домоволодіння правоохоронці виявили речовини рослинного походження, що за зовнішніми ознаками схожа на рослини канабісу.

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Зі слів господаря будинку дане зілля він зберігав для власного споживання.

Виявлені речі було вилучено працівниками поліції та направлено для проведення відповідних експертиз.

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По кожному із зазначених фактів слідчим відділенням здійснюється досудове розслідування по кримінальних провадженнях відкритих за відповідними статтями кримінального кодексу.

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А саме за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації Черкаської області

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