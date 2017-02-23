На Черкащині працівники поліції викрили чоловіка, який причетний до незаконного зберігання боєприпасів та наркотиків

Бойові патрони різного калібру, димові шашки, гранату, запали до гранат, а також особливо небезпечну наркотичну речовину вилучили правоохоронці в домоволодінні 24-річного місцевого жителя. Речові докази направлено на експертизу. Триває досудове розслідування.







В ході здійснення заходів спрямованих на профілактичне відпрацювання обслуговуючої території до співробітників Христинівського відділення поліції надійшла оперативна інформація про можливу причетність до незаконного поводження зі зброєю 24-річного місцевого жителя.

В ході реалізації даної інформації, правоохоронці отримали ухвалу суду для проведення санкціонованого обшуку в домоволодінні зазначеної особи. Під час обшуку оперативна інформація знайшла своє підтвердження.

У схованці під підлогою, поліцейські виявили ряд заборонених предметів, що за зовнішніми ознаками схожі на патрони різного калібру, а саме 22 патрони калібру 7,62 мм, 49 патронів калібру 5,45 мм, 49 патронів калібру 9 мм, один патрон калібру 14,5 мм, гранату РГД-5, два окремих запали до гранат та димову шашку.

Чіткого пояснення щодо походження зазначених речей чоловік надати не зміг. На горищі в зазначеного домоволодіння правоохоронці виявили речовини рослинного походження, що за зовнішніми ознаками схожа на рослини канабісу.

Зі слів господаря будинку дане зілля він зберігав для власного споживання.

Виявлені речі було вилучено працівниками поліції та направлено для проведення відповідних експертиз.

По кожному із зазначених фактів слідчим відділенням здійснюється досудове розслідування по кримінальних провадженнях відкритих за відповідними статтями кримінального кодексу.

А саме за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації Черкаської області

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