Маленькому рятівникові з Черкас подарували найкращий у Європі протез ока (ВІДЕО)

Рятівникові двох дівчаток Богдану Волику встановили один із кращих протезів ока. Із маленьким жителем Черкас працював латвійський фахівець Валдис Вальтерс, ідеться в сюжеті ТСН.



Протез виготовили надзвичайно міцного та гладенького кріолітового скла під розміри та колір здорового ока українського хлопчика.

«Це найкраща технологія в світі, яка є для протезів ока. Максимально пристосована до живої тканини, дуже тверда, добре зволожується. Це важливо, бо в нас око завжди мокре. Інші матеріали бувають сухими, які потрібно штучно зволожувати сльозами чи гелями, а тут не треба ніякого зайвого догляду», - пояснив Вальтерс.

Радіє від вирішення проблеми не лише Богдан, а й його бабуся.

«Найголовніше, що такий, як усі – не відрізняється нічим. Значить, щось у нас в житті вже змінилося, і ця ноша вже відстала від мене. Знаєте, як ото рюкзак носиш за плечима, так і я носила цю Богданову проблему", - зізнається вона. Тепер у планах родини – повернутися до навчання в школі, бо досі хлопчик опановував науку вдома через глузування однолітків. Зі зміненою зовнішністю Богдан став упевненішим, а однолітки тепер його не дражнять, навпаки – шукають його дружби. Після того, як про геройський учинок Богдана розповіли в пресі, його соціальну сторінку в інтернеті засипали пропозиціями про дружбу. Усміхаючись, Богдан повертається додому і дякує всім, хто допоміг йому стати щасливим.

Як повідомлялося, в грудні минулого року школяр урятував двох дівчат, що провалилися під кригу на озері. Після того хлопця запросив до себе прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який подякував за мужність і винагородив рятівника пам'ятним подарунком. А невдовзі Богданові встановили тимчасовий протез ока, на який у родини не було коштів.

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