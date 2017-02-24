Весняне водопілля на Черкащині розпочалось

За інформацією Черкаського гідрометцентру, зима 2016-2017 рр. видалася найхолоднішою за останні 5 років. Це зумовило формування снігозапасів, що перевищують середні багаторічні значення, значне промерзання ґрунту та утворення стійкого льодоставу.



Внаслідок надходження теплих повітряних мас з Атлантики, з середини лютого на Черкащині розпочалось поступове потепління. Станом на 24 лютого на більшій частині території області сніг майже повністю розтанув, лише у західній частині зберігається сніговий покрив висотою 6-15 см. Глибина промерзання ґрунту істотно не змінилась і становить 35-65 см (норма 35 см). Відбувається відтавання верхніх шарів ґрунту, за даними більшості метеостанцій глибина відтавання 3-6 см, у Черкасах – 26 см.

За інформацією, яка надходить з районів області, 23 лютого внаслідок танення снігу у 13 населених пунктах області виникла загроза підтоплення житлових будинків, а у смт Катеринопіль – загроза підтоплення трансформаторної підстанції ТП-283, вихід з ладу якої міг спричинити відключення від електропостачання 83 житлових будинків та 14 юридичних осіб.

На річках області, внаслідок сніготанення у супроводі дощу та регулювання стоку води гідротехнічними спорудами, відбувається весняний підйом рівнів води, що розпочався 20-22 лютого. За минулу добу на окремих річках у створах спостережень відбулось суттєве підвищення рівнів води: на р. Велика Вись (ГП Ямпіль) – на 69 см, на р. Рось (ГП Корсунь-Шевченківський) – на 57 см, на р. Гнилий Тікич (ГП Лисянка) на 46 см, р. Тясмин (ГП Велика Яблунівка) – на 46 см. На р. Гнилий Тікич вода в районі гідропоста вийшла на заплаву, глибина затоплення досягає 26 см. На р. Велика Вись вода майже досягла відмітки виходу води на заплаву, залишається 1 см.

Гідрометеорологічна обстановка, що склалася на території річкових водозборів Черкаської області впродовж зими 2016-2017 рр. та виконані за гідропрогностичними моделями розрахунки показують, що на більшості річок, на відміну від кількох останніх років, весною 2017 р. формуватиметься виражене водопілля, за рівнями води вище за минулорічне і переважно близьке та нижче за норму.

Загальна амплітуда підвищення рівнів води над поточними відмітками може становити: на Росі 1,2-1,5 м, на притоках Південного Бугу (Гнилий Тікич, Велика Вись) 0,5-1,6 м.

Руйнування льодового покриву на річках басейну Дніпра весною 2017 р. очікуються в строки близькі та на 3-7 діб раніше середніх багаторічних значень, на Кременчуцькому водосховищі – близькими до норми.

Весняне водопілля супроводжуватиметься виходом води на понижені ділянки заплав та її затопленням на р. Гнилий Тікич (гідропост Лисянка), р. Велика Вись (гідропост Ямпіль).

Під час пропуску льодоходу та максимумів водопілля через дніпровський каскад можливі підтоплення заплавних територій, в тому числі й понижених ділянок прирічкових населених пунктів у верхів'ї Кременчуцького водосховища та на пригирлових ділянках річок, що впадають безпосередньо у водосховище (в разі підпору води).

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