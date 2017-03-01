Нардеп цікавилася в міського голови Черкас думкою про MapaMagic

Нардеп і представник «Демократичного Альянсу» Світлана Заліщук завітала сьогодні на прес-конференцію міського голови Черкас, щоб поцікавитися ситуацією із додатком MapaMagic та трекерами, що встановлювалися в рамках цього проекту на комунальний транспорт міста.







- До мене звернулися активісти, що тут блокується додаток MapaMagic. Це ініціатива щодо встановлення трекерів на громадський транспорт, тролейбуси. Вони були закуплені за ціною 700 гривень. Це волонтерська ініціатива. Зараз у вашому бюджеті з’явилася закупівля таких же трекерів, але в 4 рази дорожчих. Чому за таку дорогу ціну ви купуєте те, що є безкоштовним? – зауважила нардеп.

Мер зазначив, що міськрада не заперечує проти встановлення трекерів безкоштовно.

– Але разом із тим ми хочемо, щоб нам передали і програмне забезпечення, і не на рік, а на десять років. Ті люди, які саботували ситуацію, після службового розслідування будуть покарані. Та я навіть готовий дати власну зарплату, щоб ці трекери закупити, – напівжартома сказав мер.

За словами Анатолія Бондаренка, у міському бюджеті є сума, передбачена на проведення транспортної реформи — близько 1 млн грн. Це обладнання єдиної диспетчерської, комп’ютери і т.д. Туди не входить закупівля трекерів.

Віктор Євпак, який також прийшов із народним депутатом, підтвердив, що їхні наміри не змінилися – безкоштовна допомога громаді міста.

Раніше повідомлялося, що Проект MapaMagic, який дозволяв кожному власнику смартфону відслідковувати рух тролейбусів та деяких маршруток в Черкасах, закрито.

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